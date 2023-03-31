Тагильский weekend топ-5: играем на укулеле, слушаем джаз, знакомимся с итальянским искусством и учимся быть ремесленниками

О том, чем заняться с 31 марта по 2 апреля
Все уже переоделись в лёгкие курточки и ждут момента, когда растает последний снег. Помимо прогулок по лужам, широко разлившимся по городу, предлагаем разнообразить свой досуг культурными и развлекательными мероприятиями. Поскорее прогнать холода и зарядиться хорошим настроением помогут новые впечатления, которые можно получить в музеях и на концертных площадках. Подробно о лучших событиях предстоящего уик-энда читайте в нашей подборке.
Арт-квиз «Россия — Италия» (0+)
31 марта в 18:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Традиционный музейный арт-квиз на этот раз будет посвящён известным произведениям итальянского искусства, а также взаимодействию культур России и Италии. Победителей ждут призы от спонсоров мероприятия.
Вечер советских настольных игр (6+)
31 марта в 18:00
в культурном центре «Дом Окуджавы»
Культурный центр приглашает на вечер советских настольных игр, чтобы пообщаться и потренировать ум. На мероприятии можно будет узнать, в какие «настолки» играли в СССР, и увидеть, что из них сохранилось в фондах «Дома Окуджавы» и семейных архивах его сотрудников.
Концерт Maruny и Макса Фура (18+)
1 апреля в 20:00
в баре «Гора»
Восхищать своим вокалом в этот вечер будет молодая певица Maruny с нежно-романтичной джаз-соул программой под аккомпанемент Макса Фура. Во время концерта девушка исполнит композицию собственного сочинения, которую она впервые представит публике.
День ремесленника (0+)
1 апреля с 12:00 до 15:00
в «Арт-резиденции» в Черноисточинске
Встреча для предпринимателей и мастеров пройдёт в креативном кластере «Арт-Резиденция». Для гостей проведут лекции о перспективах развития собственного дела. Также на мероприятии можно будет приобрести сувениры.
Фестиваль Укулеле-fest (6+)
2 апреля с 13:00 до 19:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Собрать большое укулеле-комьюнити легко. Гостей фестиваля ждёт конкурс укулеле-исполнителей, музыкальный флешмоб, открытый микрофон и розыгрыш призов от партнёров фестиваля, а также мастер-классы.