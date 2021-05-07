Тагильский weekend топ-13: победные песни, война на холсте и Демидовы на даче

О том, чем заняться с 7 по 9 мая

Эти выходные обещают быть насыщенными: в городе пройдёт много мероприятий, посвящённых Дню Победы и не только. «Афиша» составила гид для тех, кто хочет везде успеть на майских праздниках.

Что посмотреть в кино?

1. Драма «Сопротивление» (18+).

Где и когда? С 6 мая в «Мягком кинотеатре DEPO».

О чём? После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель Марсо, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берётся провернуть опасную операцию: спасти от нацистов группу еврейских сирот, переправив их через горы и леса Швейцарии.

Зачем идти? Чтобы узнать одну из множества героических историй Второй мировой войны.

2. Боевик «Ангел мести» (18+).

Где и когда? С 6 мая в кинотеатрах «Родина» и «Россия».

О чём? После выхода на пенсию бывший комиссар полиции понял, что прикрывать продажных детективов было ошибкой. Чтобы подчистить за собой город, он выбирает не самый гуманный способ. Похитив невинного ребёнка, он шантажирует его мать. В попытке спасти дочь женщина становится орудием в войне против разбушевавшегося криминала.

Зачем идти? Чтобы пощекотать себе нервы.

3. Ужасы «Лес самоубийц» (18+).

Где и когда? С 6 мая в «Мягком кинотеатре DEPO».

О чём? Таинственный ящик, запечатанный страшным заклинанием, попадает в руки ничего не подозревающих молодых людей, и проклятие начинает распространяться повсюду. Оказывается, мистическая посылка пришла сюда из деревни в лесу Дзюкай, прозванного Лесом самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Но войдя в него, уже никогда не выйти живым.

Зачем идти? Чтобы посмотреть новый фильм от создателя культовой японской хоррор-франшизы «Проклятие».

Новые знакомства и встречи

4. Творческая встреча с актёрами драмтеатра (12+).

Где и когда? 8 мая в 15:00 в парке музея «Демидовская дача».

О чём? В свой день рождения Нижнетагильский драматический театр покажет в парке музея «Демидовская дача» отрывки из спектакля «Демидовы. Версия». Музей приглашает бесплатно посетить театрализованное мероприятие.

Зачем идти? Чтобы посмотреть спектакль, покоривший многих тагильских театралов.

5. Концерт Максима Кипера (18+).

Где и когда? 7 мая в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В баре выступит Максим Кипер, ученик известной тагильской певицы Светланы Кашиной. В прошлом музыкант был солистом группы Twist & Shout . На своём концерте он исполнит каверы на популярные хиты.

Зачем идти? Чтобы потанцевать под знакомые треки.

6. Прогулка на SUP-досках (18+).

Где и когда? 9 мая в 20:30 на лодочной станции у парка им. Бондина.

О чём? Прогулка пройдёт в акватории Тагильского пруда. Участники смогут посмотреть на салют в честь Дня Победы с необычного ракурса. Организаторы просят записываться на плавание заранее через Instagram.

Зачем идти? Чтобы прогуляться в модном и необычном формате.

7. Чемпионат России по футболу (12+).

Где и когда? 8 мая в 17:00 на стадионе «Высокогорец» (Красноармейская, 82а).

О чём? На стадионе пройдёт матч в рамках чемпионата России, III дивизион «Урал — Западная Сибирь». Организаторы отмечают, что матч состоится при любых погодных условиях.

Зачем идти? Чтобы поддержать отчаянных и смелых тагильских футболистов.



«Уралец Ультрас» / Болельщики «Урала»



Ко Дню Победы...

8. Мастер-классы и концерт в музее (6+).

Где и когда? 8 мая в 13:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Музей подготовил для посетителей насыщенную программу в преддверии Дня Победы. Гости будут слушать солдатские песни, создавать объёмные праздничные открытки и мастерить военные самолёты из пластиковой бутылки. Организаторы обещают, что интересно будет и детям, и взрослым.

Зачем идти? Чтобы смастерить красивые поделки на память.



Музей изобразительных искусств / Дети на мастер-классе



9. Лекция «Элий Белютин. Художники и война» (12+).

Где и когда? 9 мая в 13:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? В День Победы желающие познакомятся с искусством известного художника XX века Элия Белютина. Уже долгие годы тагильский музей собирает монографические коллекции разных мастеров, в том числе там хранится большое собрание работ Элия Белютина. На лекции посетители познакомятся с произведениями раннего периода художника, созданными во время Великой Отечественной войны.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на войну глазами художника.



Автопортрет Элия Белютина / НТМИИ



10. Спектакль «Пока звучат их голоса...» (16+).

Где и когда? 8 мая в 14:00 и 17:00 в Нижнетагильском театре кукол.

О чём? В спектакле пронзительные женские монологи перемежаются хрониками войны, а также завораживающими видео, созданными методом песочной анимации. Отметим, что в постановке зритель не встретит привычных кукол. В руках кукольников «оживут» ключевые предметы повествования: солдатские звёздочки, колыбели, детский ботинок, шинели...

Зачем идти? Чтобы узнать о тяжёлой женской доле времён Великой Отечественной.



Нижнетагильский театр кукол / Фото спектакля «Пока звучат их голоса...»



11. Концерт группы «Адидас» (18+).

Где и когда? 8 мая в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Три музыканта в предпраздничный вечер под гитару и гармонь вспомнят лучшие песни фронтовых лет.

Зачем идти? Чтобы в хорошей компании спеть душевные песни военных лет.

12. Концерт «В лесу прифронтовом» (6+).

Где и когда? 8 мая в 14:00 в Нижнетагильской филармонии.

О чём? В филармонии пройдёт концерт-караоке. Гости вместе с солистами филармонии будут петь знаменитые песни военных лет. Аккомпанировать будет оркестр «Тагильские гармоники».

Зачем идти? Чтобы послушать и спеть любимые песни.

13. Салют в честь Дня Победы.

Где и когда? 9 мая в 22:00 с Лисьей горы запустят праздничный салют.

О чём? После парада и концертной программы с Лисьей горы запустят традиционный салют, которым смогут полюбоваться все жители Нижнего Тагила.



Скриншот видео «САЛЮТ В ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА в Нижнем Тагиле» / Салют



Зачем идти? Чтобы забыть обо всём и насладиться яркими вспышками на небе.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.