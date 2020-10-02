Тагильский weekend топ-12: Смотрим спектакль про Демидовых, изучаем конфетоедение и слушаем «Агату Кристи»

О том, чем заняться с 2 по 4 октября

Первый уик-энд октября будет богатым на увлекательные и яркие события. Вас ждут классные театральные премьеры, музыкальные встречи и полезные творческие мастер-классы. А чтобы не пропустить всё самое интересное, предлагаем вам ближайшие три дня передвигаться по нашему традиционному культурному маршруту.

Для пиршества глаз

1. Фильм «Капоне. Лицо со шрамом» (18+).

Где и когда? С 1 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Биографический фильм о самом известном гангстере Америки Аль Капоне, главную роль которого сыграл Том Харди. События начинаются после возвращения преступника из тюрьмы. ФБР продолжают следить за знаменитым мафиози, ведь при аресте так и не была найдена незаконно заработанная денежная сумма. По всему дому Аль Капоне спецслужбы расставили жучки, а под подозрением каждый член семьи. ФБР должны выяснить, куда и при каких обстоятельствах гангстер спрятал деньги.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с биографией самого легендарного гангстера за всю историю преступного мира Америки.

2. Фильм «Русский рейд» (18+).

Где и когда? С 1 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo», «Красногвардеец».

О чём? Фильм о команде рейдеров, которые решили захватить предприятие. Они подготовили точные чертежи территории, инсайдерскую информацию, компроматы на собственников и профессиональных хакеров. Однако захват превращается в кровавую ловушку, ведь у главаря рейдеров свои цели – им движет не жажда денег, а личная месть.

Зачем идти? Чтобы увидеть качественный отечественный боевик и почувствовать дух криминальной России 90-х.

3. Фильм «Ловец снов» (18+).

Где и когда? С 1 октября в кинотеатрах «Россия», «Красногвардеец» «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Маленького мальчика Джоша пугают страшные сны, даже детский психолог не в силах ему помочь. Однажды он крадёт ловец снов у своей соседки, надеясь, что эта вещь избавит его от кошмаров. Но сны стали только хуже – более пугающими и реалистичными.

Зачем идти? Чтобы узнать, какие ужасы скрывает таинственный ловец снов.

4. Фильм «Честный кандидат» (18+).

Где и когда? С 1 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Сюжет разворачивается вокруг бывшего полковника морской пехоты, который решил баллотироваться в мэры небольшого городка в Висконсине. Но он не знает, что в провинциальном городе ему придётся столкнуться с войнами враждующих партий, жадной охотой за властью и даже сразиться за будущее демократии Америки.

Зачем идти? Чтобы увидеть, как полковник в отставке сможет спасти будущее демократии любимой страны.

5. Выставка «Очей очарованье» (0+).

Где и когда? С 1 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Выставка победителей городского конкурса пленэров. Участие принимали студенты и ученики художественных учреждений. В экспозиции будет представлено более 50 пейзажных работ, выполненные в техниках: акварель, графика, живопись и смешанная техника.

Зачем идти? Чтобы насладиться прекрасными природными пейзажами Нижнего Тагила, созданными юными художниками.

Театральные премьеры

6. Спектакль «Демидовы. Версия» (12+).

Где и когда? 2 и 3 октября в Нижнетагильском Драматическом театре.

О чём? Спектакль о важнейших исторических персонажах Нижнего Тагила – династии Демидовых. Режиссёром постановки стал художественный руководитель театра Игорь Булыгин при участии уральского драматурга Олега Богаева. Пьеса была написана специально для Драматического театра, а по задумке режиссёра события будут разворачиваться не только в Тагиле, а также в Туле, Екатеринбурге и дворцах Санкт-Петербурга. Спектакль готовился к 300-летию города.

Зачем идти? Чтобы увидеть, как зарождался Нижний Тагил.

7. Спектакль «Остер-класс. Конфетоедение» (6+).

Где и когда? 3 и 4 октября в Новом Молодёжном театре.

О чём? Спектакль московского режиссёра Радиона Букаева по произведениям писателя Григория Остера. Актёры Молодёжного театра предлагают зрителям посетить удивительные уроки для детей и взрослых. Артисты расскажут, как правильно пользоваться леденцом, научат ремонтировать конфеты и покажут, какие существуют обёртки от сладостей.

Зачем идти? Чтобы попасть на необычные «сладкие» уроки.

Для всей семьи

8. Экологический праздник, посвящённый Всемирному дню животных (0+).

Где и когда? 3 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Праздничная программа в честь Всемирного дня животных. Музейные сотрудники познакомят с историей праздника, проведут осенний зоомарафон, в котором расскажут, как животные готовятся к зиме и зимней спячке. Также зрителям предложат поучаствовать в мастер-классах по изготовлению фигур животных из природных материалов и в увлекательном квесте о Ледниковом периоде.

Зачем идти? Чтобы попасть в удивительный мир животных.

9. Мастер-класс «Рисуем собаку» (6+).

Где и когда? 3 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Мастер-класс по рисованию с натуры. Моделью на занятии станет один из верных друзей музея — собака лайка по кличке Герда. Занятие идеально подойдёт начинающим художникам. Мастер познакомит с техникой рисования древесным прессованным углём и основам рисования с натуры.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с пушистым другом музея искусств.

10. Мастер-класс «Мозаичная брошь» (6+).

Где и когда? 3 октября в мастерской «Фартук».

О чём? Мастер-класс тагильской художницы Кристины Жуковой по изготовлению изделия в технике мозаика по методу известного испанского архитектора-модерниста Антонио Гауди. На занятии мастер покажет, как можно легко и необычно украсить брошь. Из материалов будут использоваться осколки посуды, керамики, бутылок.

Зачем идти? Чтобы своими руками создать уникальное мозаичное украшение в стиле «испанский модерн».

Любителям рока посвящается

11. Концерт группы «Траулерз» (18+).

Где и когда? 3 октября в баре «Гора».

О чём? Выступление екатеринбурской рок-группы «Траулерз». Участники многих музыкальных фестивалей, в том числе и Ural Music Night. В репертуар музыкантов входят авторские песни о романтике и зрелой любви. Музыка «Траулерз» — это нотки ностальгии, душевность и брутальность.

Зачем идти? Чтобы послушать серьёзный рок о любви и зрелости.

12. Творческий вечер «Агата Кристи. На ковре-вертолёте» (18+).

Где и когда? 3 октября в клубе «К2».

О чём? Музыкальный вечер, посвящённый творчеству культовой рок-группы «Агата Кристи». Для поклонников группы покажут архивные записи с первых концертов и все клипы музыкантов. Организаторы обещают тёплую и уютную атмосферу в отличной компании.

Зачем идти? Чтобы увидеть раритетные концерты легендарных братьев Самойловых.

Читайте Тагильский weekend «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.