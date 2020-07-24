В драматическом театре Нижнего Тагила ставят спектакль о Демидовых

Известный уральский драматург Олег Богаев написал для Нижнетагильского драматического театра пьесу о заводчиках Демидовых. Премьера «Демидовы» должна открыть 75-й юбилейный сезон театра.

По задумке режиссёра Игоря Булыгина, события будут разворачиваться в Нижнем Тагиле, Туле, Екатеринбурге и дворцах Санкт-Петербурга. Персонажи — от кузнецов и простолюдинок до фрейлин и царей. Костюмы создаёт художник Вера Козак, музыку готовит Вадим Шосман. Художником-постановщиком в спектакле будет приглашённый специалист из Санкт-Петербурга Константин Соловьёв.

«Спектакль “Демидовы”, несомненно, станет программным, монументальным полотном. Но в нём не будет скучного перечисления заслуг одной из самых могущественных династий России. В нём — жизнь и смерть, любовь и долг, коварство и преданность, страсть к женщине и к делу. Такой коктейль для нас приготовил уральский драматург Олег Богаев, который перечитал огромное количество исторических трудов о Демидовых и приправил их здоровой порцией художественного вымысла», — рассказывают в драматическом театре.

Постановка приурочена к 75-летию театра, 80-летию ЕВРАЗ НТМК и 300-летию Нижнего Тагила. Партнёром спектакля «Демидовы» выступает ЕВРАЗ НТМК. Премьера должна открыть новый театральный сезон, артисты надеются, что это случится в октябре.