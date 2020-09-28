В музее искусств откроется выставка пейзажей юных тагильских художников

1 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится торжественное открытие выставки графических пленэрных работ победителей городского конкурса «Очей очарованье». В этом году конкурс проходил онлайн, к участию приглашались ученики и студенты от 9 до 19 лет художественных образовательных учреждений Нижнего Тагила и Горнозаводского округа.

Конкурс «Очей очарование» проводится уже в четвёртый раз, но в этом году из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-формате. Организатором выступила Николо-Павловская детская школа искусств.

Тема конкурса — городской и сельский пейзаж Нижнего Тагила и Горнозаводского округа. Всего было выбрано 50 лучших работ из 130 представленных в техниках: акварель, гуашь, карандаш, тушь и смешанная техника.

«В работах, представленных на выставке, важен современный или исторический взгляд на город или село, образный подход к природному мотиву в этюде или зарисовке», — пишут организаторы.

Торжественное открытие состоится 1 октября в 15:00 во втором здании музея искусств на Уральской, 4. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (3435) 25-26-47 и писать на почту artmnt@list.ru.