Тагильский weekend топ-11: плетём рождественский венок, идём на премьеры в кино и смотрим танго в филармонии

О том, чем заняться с 3 по 5 декабря

Эти выходные должны были стать первым зимним уик-эндом, но погода сыграла с нами злую шутку и решила, что зима в Нижнем Тагиле немного задержится. Тем не менее ни суббота, ни воскресенье скучными не будут, ведь нас ждут классные киноновинки, выставки, мастер-классы и традиционно много живой музыки.

Музыкальные выходные

1. Концерт Blues Line (18+).

Где и когда? 5 декабря в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В воскресенье гостей бара ждёт приятный вечер блюза и рока. Тагильские музыканты Александр Макаров и группа Blues Line обещают создать атмосферу блюзового флёра.

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

2. Концерт «Вечер танго» (6+).

Где и когда? 3 декабря в 18:30 в Нижнетагильской филармонии (пр. Ленина, 31).

О чём? В этот вечер можно будет не только услышать, но и увидеть классическое и современное танго. На сцену выйдут солисты Яков Герт и Олеся Мещанинова, в рамках концерта выступят танцевальные пары клуба «Евразия».

Зачем идти? Чтобы услышать всё, за что любят виртуозную и чувственную музыку танго.

3. Джазовый концерт в ресторане (18+).

Где и когда? 3 декабря в 20:00 в ресторане Rush (Красноармейская, 42а).

О чём? Пятничный вечер можно провести в тёплой компании за ужином под соул и джаз в исполнении Анастасии Пархоменко.

Зачем идти? Чтобы хорошо отдохнуть.

4. Концерт «Альянс делай своё дело» (18+).

Где и когда? 3 декабря в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Как говорят музыканты, в этот вечер гостей бара ждёт экспериментальная музыкальная программа. На этот раз слушатели погрузятся в мрачную атмосферу русского рока.

Зачем идти? Чтобы послушать классический рок.

Творчество

5. Мастер-класс «Рождественский венок» (6+).

Где и когда? 4 декабря в 12:00 в мастерской «Фартук» (Красноармейская, 77, угловой подъезд).

О чём? В мастерской предлагают подготовиться к самому семейному празднику в году и создать праздничное аутентичное украшение для дома — рождественский венок. В работе будет использоваться настоящая ароматная пихта, сушёные мандарины, корица и ёлочные игрушки. Записываться на мастер-класс просят по телефону 8 (982) 719-49-45.

Зачем идти? Чтобы подарить себе новогоднее настроение.

6. Мастер-класс по мозаике (6+).

Где и когда? 5 декабря в 14:00 в мастерской Олеси Перминовой (Захарова, 10а).

О чём? Множество форм на выбор позволят создать любое украшение из стекла. Все материалы предоставляются. Записываться на занятие просят по телефону 8 (908) 909-98-78.

Зачем идти? Чтобы создать красивое украшение.

7. Открытие мастерской «Вместе» (0+).

Где и когда? 4 декабря в 16:00 в мастерской «Вместе» (Уральская, 4/1).

О чём? На открытии гости смогут пообщаться, попасть на мастер-класс по мозаике и послушать атмосферную электронную музыку.

Зачем идти? Чтобы попробовать себя в творчестве.

Выставки и вернисажи

7. Открытие выставки «Когда заходит солнце, мы видим лимоны» (12+).

Где и когда? 3 декабря в 18:00 в галерее «Полярный куб» (Строителей, 4).

О чём? Фотопроект финского фотографа Эммы Сарпаниеми посвящён женственности. Его участники создавали автопортреты в совместном и перфоративном процессе. Фотографии передают сочувствие, теплоту и другие эмоции, возникающие между персонажами съёмки. Вход на открытие по предварительной записи по телефону 8 (912) 26-09-329.

Зачем идти? Чтобы увидеть необычный фотопроект.

8. Вечер к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского (0+).

Где и когда? 4 декабря в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? К юбилею известного писателя музейщики подготовили мероприятие на выставке «Читая Достоевского» (0+). В стенах музея заслуженные артисты России Владимир Вейде и Лариса Чехута прочитают фрагменты произведений автора, иллюстрации к которым представлены в экспозиции.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в творческий мир русского писателя.

На свежем воздухе

9. Семейный праздник «День Cнеговика» (0+).

Где и когда? 4 декабря с 12:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске (Кирова, 2а).

О чём? В первые зимние выходные откроется новогодняя лавка, где можно приобрести подарки. Кроме того, на мероприятии начнут строить коробы для снега, из которого в конце декабря будут лепить снеговиков, а потом проведут конкурс на самого лучшего.

Зачем идти? Чтобы отлично провести время за городом.

Киноновинки

10. Комедия «Бумеранг» (16+).

Где и когда? С 4 декабря в кинотеатрах «Красногвардеец», «Россия», «Родина 3D» и «Мягком кинотеатре».

О чём? На капот нового «бумера» падает отчаявшийся художник. Он выбросился с высотки, но остался жив. Он уже давно забыл о своём таланте и только пропивает остатки всего, что имеет. Циничный владелец дорогого автомобиля требует с художника деньги за разбитый «бумер».

Зачем идти? Чтобы посмотреть комедию от режиссёра культового «Бумера».

11. Драма «Дом Gucci» (18+).

Где и когда? С 2 декабря в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягком кинотеатре».

О чём? Это уже второй фильм Ридли Скотта в этом году. Первой в прокат вышла картина «Последняя дуэль» (18+). Новая драма «Дом Gucci» рассказывает об известном итальянском доме, основанном в прошлом веке, который впоследствии стал законодателем моды во всём мире.

Зачем идти? Чтобы увидеть большое кино с Леди Гагой, Адамом Драйвером, Джаредом Лето и Сальмой Хайек.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе QR-код, паспорт и маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.