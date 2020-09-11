Тагильский weekend топ-11: кинофантастика, сказка о птице счастья и фестиваль уличного спорта

О том, чем заняться с 11 по 13 сентября

Традиционный пятничный «Тагильский weekend» после шестимесячного перерыва возвращается! Последний выпуск самых интересных, важных и ярких событий культурной жизни Нижнего Тагила вышел 13 марта 2020 года. А затем случились пандемия коронавируса и введённые из-за неё ограничения. На протяжении всех этих сложных и странных шести месяцев журналисты «Афиши МС» продолжали рассказывать о культурной жизни города, которая никуда не делась, хоть и перешла в онлайн, придумывали идеи для домашних вечеринок. На этой неделе мы возобновляем традиционные пятничные подборки событий, ведь в нашем городе уже работают музеи, библиотеки, кинотеатры, театры, а в ближайшее время заработают концертные площадки. Надеемся, что «Тагильский weekend» больше не уйдёт в вынужденный отпуск и что все будут здоровы!

На большом экране

1. Фильм «Довод» (16+).

Где и когда? С 9 сентября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Боевик от Кристофера Нолана, в главных ролях — Джон Вашингтон и Роберт Паттинсон. Сюжет разворачивается вокруг агента ЦРУ, который объединяется с британской разведкой для борьбы с русским преступником. Для этого им придётся отправиться в прошлое и будущее, а ещё посетить семь разных стран.

Зачем идти? Чтобы увидеть самую обсуждаемую киноновинку этого года.

2. Фильм «Мулан» (12+).

Где и когда? С 10 сентября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Киноадаптация культового диснеевского мультфильма о девушке-воине Мулан. Главная героиня, маскируясь под мужчину, вступает в китайскую армию вместо больного отца. Девушку ждут тяжёлые испытания на каждом шагу, но сильный дух и внутренняя сила сделают из неё доблестного война и позволят завоевать уважение семьи.

Зачем идти? Чтобы увидеть легендарную историю по-новому и полюбоваться красивыми видами Древнего Китая.

3. Фильм «Новые мутанты» (16+).

Где и когда? С 9 сентября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Новый фильм супергеройской киновселенной о «Людях икс». По сюжету, молодые мутанты открыли в себе необычные способности и учатся управлять ими под руководством доктора Сесилии Рейес. Но сверхлюдей держат насильно на таинственной базе, им предстоит не только вырваться из заключения, а также исправить ошибки своего прошлого.

Зачем идти? Чтобы вновь попасть в захватывающий мир супергероев и суперзлодеев.

4. Фильм «Гренландия» (16+).

Где и когда? С 9 сентября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Фантастический триллер с Джерардом Батлером в главной роли. На планету надвигается огромная комета, которая способна уничтожить весь мир. Единственным безопасным местом становится бункер в далёкой Гренландии. Главный герой со своей семьёй отправляется в опасное путешествие, в котором их ждут непредвиденные последствия катастрофы и толпа обезумевших из-за страха погибнуть людей.

Зачем идти? Чтобы увидеть, на что способны люди ради выживания во время конца света.

5. Фильм «Вратарь Галактики» (6+).

Где и когда? С 9 сентября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Российский фантастический фильм о недалёком будущем. В этом мире Москва находится в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. А ещё в России проходят межгалактические соревнования по космоболу, которые совмещают спорт и гладиаторские бои. Однажды простой парень Антон обнаруживает у себя сверхспособности и его принимают в сборную по космоболу. Главному герою придётся разобраться в принципах необычной игры и даже сразиться за Землю.

Зачем идти? Чтобы попасть в галактическую Москву и насладиться потрясающими видеоэффектами.

По театрам и музеям

6. Спектакль «Синяя птица» (12+).

Где и когда? 12 и 13 сентября в Нижнетагильском театре кукол.

О чём? Постановка питерского режиссёра Никиты Шмитько по одноимённому произведению Мориса Метерлинка. Для зрителей подготовили масштабные красочные декорации, сложные спецэффекты, анимацию и множество необычных кукол. Герои спектакля — брат и сестра Тильтиль и Митиль, которые отправляются искать синюю птицу для больной внучки феи Берилюны. Их ждут невероятные, а порой и опасные приключения в волшебных мирах.

Зачем идти? Чтобы отправиться вместе с героями на поиски сказочной Птицы Счастья.

7. Спектакль «Серебряное копытце» (0+).

Где и когда? 13 сентября в Нижнетагильском драматическом театре.

О чём? Постановка по сказам уральского писателя Павла Бажова. Спектакль объединяет произведения «Про Огневушку-Поскакушку» и «Синюшкин колодец». Герои постановки — весёлая танцовщица Огневушка, страшная и красивая Синюшка и волшебный козлик. Они охраняют подземные сокровища и помогают добрым людям. А ещё в спектакле звучат песни, записанные уральскими фольклористами.

Зачем идти? Чтобы попасть в мифический уральский мир.

8. Мастер-класс «Рисуем живого кролика» (0+).

Где и когда? 12 сентября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? На мастер-классе художник-педагог познакомит с техникой рисования углём. А натурщиком на занятии станет настоящий кролик. Вас научат правильной прорисовке пропорций и силуэта животного, созданию светотеней, блеска и перелива на его шерсти.

Зачем идти? Чтобы провести время в компании пушистого друга и освоить новый навык.

9. Выставка «Человек = = Природа /// Пространство между» (12+).

Где и когда? 11 сентября в галерее современного искусства «Угол».

О чём? Выставка американского фотографа Тришы Капелло. На ней представлены два проекта автора. Фотопроект «Человек = = Природа» поднимает проблему дисбаланса между человеком и природой. Своими работами фотограф хочет показать не только то, как человек негативно повлиял на окружающую среду, но и призвать исправить причинённый ущерб экологии.

Зачем идти? Чтобы оценить визуальное исследование автора и научиться жить в моменте «здесь и сейчас».

Для самых спортивных

10. Фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть» (0+).

Где и когда? 13 сентября в Девятом посёлке, ул. Сергея Коровина, 1.

О чём? III Фестиваль уличного спорта, организатором которого выступил тагильский общественник Александр Коченков. Для любителей спорта подготовили насыщенную программу: турниры по баскетболу и футболу, чемпионаты по уличной атлетике и настольному теннису, а также танцевальные баттлы. Завершится фестиваль ярким концертом тагильской кавер-группы Honey Keys.

Зачем идти? Чтобы провести выходные спортивно и музыкально.

11. Открытый кубок кросс-кантри «Мала-хит — 2020» (0+).

Где и когда? 13 сентября на горе Голый Камень.

О чём? Соревнование по горному велоспорту. К участию приглашаются любители экстремальных велогонок от 10 до 45 лет. Состязание пройдёт по шести категориям: «Дети», «Мужчины», «Мастерс», «Ветераны», «Новички» и «Леди».

Зачем идти? Чтобы побороться за звание лучшего велогонщика в Тагиле.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.