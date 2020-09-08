В это воскресенье на Голом Камне состоится соревнование по велоспорту «Мала-хит»

13 сентября на территории лыжной базы «Спартак» на горе Голый Камень пройдёт Открытый кубок по велоспорту кросс-кантри «Мала-хит — 2020». Поучаствовать смогут любители экстремальных велогонок от 10 до 45 лет.

Цель соревнования — пропаганда здорового образа жизни и поддержка велосипедного спорта. Организатором соревнования выступила общественная организация «Велоклуб НТ» при поддержке Федерации велоспорт-маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорт-шоссе, велоспорт ВМХ Свердловской области и Управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила.

К участию приглашаются тагильчане и жители Горнозаводского округа. Велогонка состоится по шести категориям: «Дети», «Мужчины», «Мастерс», «Ветераны», «Новички» и «Леди». Самый юный возраст участников — 10 лет, а старший — 45 лет.

Регистрация на велогонку «Мала-хит» начнётся 13 сентября в 10:30, но требуется заранее оставить заявку на сайте sport-events.ru, официальный старт заезда запланирован на 12:00.