«Тагильский трамвай» сменил график работы 6 мая на пяти маршрутах

В четверг, 6 мая, в связи с репетицией прохождения военной техники с 17:30 до 21:00 закроется движение трамваев по проспекту Ленина (на участке от проспекта Мира до улицы Островского), сообщается на сайте «Тагильского трамвая».

Трамваи 12-го маршрута будут курсировать от Пихтовых гор до Приречного микрорайона. Трамваи 2-го, 15-го и 17-го маршрутов проследуют в объезд через Красный Камень и Выю. По такому же изменённому 15-му маршруту поедут и трамваи 3-го маршрута.

Вечерние рейсы 17-го маршрута на 19:05 и 20:35 отправятся от УВЗ на ГГМ с опозданием до 10 мин., рейсы на 17:58 и 19:27 отправятся с ГГМ до УВЗ раньше на 10–20 мин. Уточнить вечерние отправления трамваев 17-го маршрута можно у центрального диспетчера по телефону: 8 (3435) 37-91-66.

Посмотреть местонахождение трамваев в режиме реального времени можно через сервис «Трамвай на карте» или в приложении «Тагилтрам» для мобильных телефонов.