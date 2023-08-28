Тагильский общественник Александр Коченков только через суд смог добиться установки пандуса у подъезда своего дома

В 2020 году гендиректор СО АНО «Шаг вперёд» инвалид-колясочник Александр Коченков обратился в администрацию Нижнего Тагила с просьбой установить специальный пандус у его дома на Ленинградском проспекте, 94.

«Я же не буду к Владиславу Юрьевичу [Пинаеву] напрямую обращаться. У него есть люди, ответственные за такие дела. Поэтому я обратился в управление социальных программ и семейной политики. Там мне ответили, что будут что-то решать», — пояснил АН «Между строк» Александр.

По словам мужчины, на место выезжали какие-то люди, делали замеры, но пандус за два года так и не установили. Позже с Александром связались из прокуратуры Дзержинского района.

«Ко мне приехала девушка — помощник прокурора. Мы с ней пообщались. Она задавала вопросы: как государство обеспечивает инвалидов колясками, как обеспечивают техническими средствами реабилитации, как работает программа “Доступная среда”, удобно ли мне попадать в квартиру. Я честно ответил на вопросы. И тогда она предложила подать в суд, бороться за мои права, чтобы благоустроить подъезд», — говорит общественник.

В середине апреля суд обязал администрацию города в течение четырёх месяцев со дня вступления решения в законную силу смонтировать пандус у подъезда и откидной пандус на первом этаже.

«Наша прокуратура объезжала всех инвалидов-колясочников, которые проживают на территории Дзержинского района, для выяснения имеющихся проблем. В первую очередь касающихся доступности среды для инвалидов, обеспечения их необходимыми средствами реабилитации. Выяснилось, что Александру Коченкову необходима организация соответствующего технического приспособления. Нами было подано обращение на обеспечение доступной среды для инвалидов в администрацию Нижнего Тагила, которое не было выполнено. В связи с чем мы обратились в суд с иском. Решение состоялось в пользу прокурора Дзержинского района, действующего в интересах Александра Коченкова», — рассказал АН «Между строк» заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко.

После суда специалисты мэрии Нижнего Тагила связались с Александром и пояснили, что проектная организация «Тагилгражданпроект» сделала замеры, но тендер по благоустройству подъезда пока не состоялся.

«Если на момент истечения срока требования, указанные в решении суда, не будут выполнены, в прокуратуре будут приняты меры по принудительному исполнению решения суда путём направления исполнительного листа судебным приставам, которые уже будут заниматься администрацией города и в установленном законом порядке понуждать выполнить обязательства», — поясняет представитель надзорного ведомства.