Тагильским чиновникам придётся отвечать на запросы жителей города чуть-чуть быстрее

В мэрии Нижнего Тагила сократили сроки ответов чиновников на письменные обращения жителей города. Соответствующее постановление принято в администрации. Так, на ответ по вопросам образования предоставляется до 25 дней, на жалобы о дорогах — также до 25 дней. Ответить на обращения по вопросам социальной защиты и транспорта необходимо в течение 20 дней. Максимальный срок на ответы, согласно постановлению, предоставляется по вопросам ЖКХ, он составит 27 дней.

Отметим, что ранее все обращения рассматривались в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения согласно Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Отправить обращение в мэрию можно на сайте администрации Нижнего Тагила, где указана подробная инструкция. Жалобу или предложение может подать как физическое, так и юридическое лицо, а также общественная организация.

Например, за май 2023 года в мэрию поступило 321 обращение от тагильчан. Чаще всего они касались коммунального хозяйства — 196, на втором месте вопросы жилья — 36, на третьем проблемы с транспортом — 32.