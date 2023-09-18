Тагильские старшеклассники из всех внешкольных занятий больше всего предпочитают иностранные языки

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, в какие кружки и секции ходят тагильские дети. В опросе приняли участие родители детей от 3 до 17 лет из Нижнего Тагила, время проведения — с 1 по 12 сентября 2023 года.

По данным сервиса, чаще всего родители водят в кружки и секции детей, обучающихся в начальных классах, а именно от 7 до 12 лет (71%). Дошкольники и подростки чуть реже посещают внешкольные занятия: 53% и 58% соответственно.

Родители детей от 3 до 6 лет чаще всего отдают их на курсы подготовки к школе (21%). Самые популярные занятия для детей-дошкольников — это плавание и гимнастика (16%). Танцами, футболом и музыкой занимается чуть меньше детей (13%).

В начальной школе приоритеты меняются. Судя по ответам родителей младшеклассников, их дети чаще всего посещают танцевальные кружки (22%), секции единоборств (18%) и плавание (14%). На рисование отводят 11% детей, музыкой занимается 10%, иностранные языки изучают 8%.

При этом у старшеклассников самыми популярными внешкольными занятиями являются именно иностранные языки, об этом рассказали 15% родителей, танцам и рисованию отдают предпочтение чуть меньше (12%). Также 9% родителей рассказывают, что старшеклассники ходят на плавание и музыку, по 7% — на футбол, волейбол и программирование, 4% — на математику.