Тагильские спасатели за год помогли 335 людям и 35 животным

В МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижнего Тагила» подвели предварительные итоги работы за год. Как сообщает пресс-служба администрации города, за текущий год сотрудники центра спасли 335 человек, попавших в ЧС. Также, по словам руководителя службы Сергея Копёркина, спасатели всё чаще стали помогать животным.

«В последнее время к нам стали чаще обращаться с просьбами о помощи домашним животным. Кошки застревают в вентиляционных шахтах, не могут слезть с дерева. Собаки проваливаются в траншеи, канализационные колодцы или заброшенные овощные ямы», — рассказал Сергей Копёркин, директор МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

За 11 месяцев 2021 года на вызовы по спасению животных поисково-спасательные бригады выезжали 35 раз. Они помогали даже куницам и совам.

Напомним, в октябре специалисты Центра защиты спасли кошку, упавшую в открытый колодец, в августе вытащили из ямы бездомного старого пса. А совсем недавно спасли собаку, которая провалилась в заброшенный погреб.