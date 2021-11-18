На Тагилстрое спасатели вытащили провалившуюся в погреб собаку 

18.11.2021 12:54
Сегодня утром специалисты Центра защиты населения вытащили собаку, которая провалилась в заброшенный погреб в микрорайоне Смычка. Об этом рассказали спасатели в своём Instagram @tagilskyspasatel.
О попавшей в беду собаке сообщила местная жительница, которая услышала вой в одном из заброшенных гаражей. На место выехала поисково-спасательная группа. Оказалось, что животное провалилось в затопленный водой погреб. Спасатели спустились вниз в специальном костюме и при помощи петли достали пса.
«Обращаемся ко всем тагильчанам — хозяевам подобных сооружений. Собственник обязан поддерживать своё помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним», — напоминают спасатели.