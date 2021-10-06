Тагильские спасатели помогли угодившей в колодец кошке

В Нижнем Тагиле спасатели Центра защиты населения спасли кошку, упавшую в открытый колодец. Инцидент произошёл 5 октября недалеко от Ленинского ЗАГСа, у дома № 64 на улице Горошникова. О случившемся спасателям сообщили местные жители, которые обнаружили в колодце кошку.

Спасатели, прибыв на место происшествия, спустились в колодец и вытащили испуганное животное. Спасённая кошка сразу же убежала. Как сообщается на странице Центра защиты населения Нижнего Тагила в Instagram, после спецоперации колодец был закрыт.

Также спасатели просят представителей управляющих компаний и ресурсных организаций не оставлять открытыми колодцы, ведь туда могут упасть не только животные, но и люди.