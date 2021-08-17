Тагильские спасатели вытащили старого пса из глубокой ямы на Гальянке (ВИДЕО)

Спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила вытащили бездомного старого пса, упавшего в яму. Инцидент произошёл на Гальянке на перекрёстке Уральского проспекта и улицы Большой Гальянской.

Несколько месяцев назад сотрудники «Водоканала-НТ» вырыли в этом месте яму для замены участка трубопровода через дорогу. Несмотря на заграждения, вчера вечером в яму угодил старый пёс.

О том, что бездомная собака находится в яме, сообщили жители Гальянки, которые подкармливали её почти сутки. Сегодня днём сотрудники Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила выехали на место и провели спасательную операцию.

Когда пса достали, внешних повреждений у него спасатели не обнаружили. Он явно уже не молод, на глазу бельмо. Возможно, животное просто не увидело яму. Спасённый был отпущен на волю.

В «Водоканале-НТ» отметили, что яму зароют сразу, как только монтажники заменят водопровод. Коммунальщики просят жителей района быть осторожнее.