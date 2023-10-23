Тагильские школьники досрочно уйдут на каникулы из-за неблагополучной эпидобстановки

Школьники Нижнего Тагила досрочно уйдут на осенние каникулы — с 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. По мнению городских властей, досрочные каникулы — это вынужденная мера, позволяющая снизить риск заболеваемости ОРВИ и энтеровирусом среди детей. Отметим, каникулы должны были начаться с 30 октября и продлиться до 5 ноября, но из-за неблагоприятной эпидобстановки теперь дети будут отдыхать на неделю дольше.

Не будут принимать юных воспитанников учреждения культуры и спорта. Лагеря с дневным пребыванием школьников на время каникул также отменены.

«Руководителям образовательных учреждений и организаций дополнительного образования Нижнего Тагила рекомендовано установить начало осенних каникул с 25 октября с внесением необходимых изменений в календарные учебные планы», — сказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

В пресс-службе администрации города пояснили, что сегодня на карантин закрыты уже 103 класса в 46 школах города и 46 групп в 45 детских садах.

Напомним, что из-за риска заболеваемости в Нижнем Тагиле ввели дополнительные санитарно-противоэпидемические меры на фоне распространения острых респираторных инфекций и энтеровируса среди детей. Постановление об этом подписал мэр Владислав Пинаев после консультаций с Роспотребнадзором. Документ вводит запреты и ограничения для воспитанников детсадов, школ, учреждений дополнительного образования и других образовательных организаций. Срок ограничений неизвестен, они будут действовать до особого распоряжения.