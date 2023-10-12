В Нижнем Тагиле ввели особый режим из-за инфекционных заболеваний

В Нижнем Тагиле ввели дополнительные санитарно-противоэпидемические меры на фоне распространения острых респираторных инфекций и энтеровируса среди детей. Постановление об этом подписал мэр Владислав Пинаев после консультаций с Роспотребнадзором. Документ опубликован на сайте администрации города. Он вводит запреты и ограничения для воспитанников детсадов, школ, учреждений дополнительного образования и других образовательных организаций. Срок ограничений неизвестен, они будут действовать до особого распоряжения.

«Сейчас отмечается рост заболеваемости как острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии, так и острыми респираторными инфекциями. Первое отделение у нас сейчас заполнено на 75%. Мы стараемся как можно быстрее выписывать пациентов после выздоровления, чтобы в отделении всегда сохранялся свободный коечный фонд для свежих пациентов. Мы оказываем медицинскую помощь по экстренным и неотложным состояниям. Как правило, наши пациенты ещё вчера не знали, что сегодня заболеют. Такова специфика инфекционных заболеваний», — рассказала АН «Между строк» главный врач Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских.

Согласно документу, учебный процесс приостанавливается в классах школ и группах детсадов, где из-за гриппа, острых вирусных инфекций, энтеровируса отсутствуют 20% и более детей. Если хотя бы у одного ребёнка энтеровирусная инфекция с поражением нервной системы, то дистант вводится с первого случая. За каждым классом закрепляется отдельный кабинет. Исключение — уроки с использованием электронных гаджетов.

Вводится временный запрет на массовые культурные, спортивные и другие мероприятия в образовательных учреждениях. Также запрещается посещение детсадовцами и школьниками учреждений физкультуры, спорта, культуры, секций, творческих коллективов.

Вводится временный запрет деятельности в учреждениях допобразования: спортшколах, секциях, кружках. Вводится режим влажной уборки с дезинфекцией против вирусных инфекций, включая энтеровирусы. Повсеместно должны работать бактерицидные облучатели-рециркуляторы.

Торговым центрам, магазинам, сфере услуг, управкомпаниям и транспортным компаниям рекомендовали тщательнее проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами. А во всех помещениях перечисленных организаций попросили использовать рециркуляторы в течение рабочего времени.

Как сообщили ИА «Все новости» в управлении образования мэрии Нижнего Тагила, на карантине по ОРВИ сейчас 258 детей в детских садах и 12 классов в 11 школах — всего 292 школьника. Данных о заболеваемости энтеровирусной инфекцией нет, но известно, что случаи заражения были в школах № 40 и 69 на ГГМ, а также на этой неделе в СМИ была информация о заболевших на Тагилстрое и Вагонке.