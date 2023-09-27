Тагильские кукольники впервые покажут адаптированный спектакль для детей с нарушениями зрения  

Нижнетагильский театр кукол впервые покажет спектакль, адаптированный для детей с нарушениями зрения. Первый показ состоится 7 октября для детей и взрослых из нижнетагильского и екатеринбургского филиалов Всероссийского общества слепых.

Для постановки выбрали сказку «Муха-Цокотуха» (0+), которую сопроводили тифлокомментариями. Перед показом гостей театра проведут на «тактильную экскурсию»: это, по замыслу авторов проекта, должно подготовить их к восприятию сказки.

Осуществить идею тагильские кукольники смогли благодаря победе в грантовом конкурсе благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и его программе «Особый взгляд», которая помогает незрячим людям посещать спектакли, рассказали в театре кукол.

На полученные средства закупили оборудование, передатчики и наушники, во время спектакля будет идти синхронное комментирование в прямом эфире. Гостям театра будут описывать героев, их действия, предметы, пространство — всё это поможет незрячему человеку понять и представить, что происходит на сцене.

«Мы очень ценим возможность сделать театральное искусство доступным для всех зрителей, в том числе для деток с нарушениями зрения. И мы благодарим фонд “Искусство, наука и спорт”, который нас поддержал! Очень символично, что старт проекта осуществляется именно в юбилейный сезон. Это хороший знак для хорошего дела», — отмечает директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва.

За творческий сезон запланировано адаптировать для зрителей с нарушениями зрения ещё четыре спектакля из репертуара театра кукол: «Сказки Бабушки Зимы» (6+), «Евгений Онегин» (16+), «Годок-Теремок» (0+) и «Пока звучат их голоса…» (16+).