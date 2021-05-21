Тагильские коммунисты просят прокуратуру проверить источники финансирования агитационной кампании Захарова, Радаева, Рощупкина и Малых на праймериз «Единой России»

Первый секретарь нижнетагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин направил в районные прокуратуры города обращение, в котором просит проверить «финансирование агитационной кампании» кандидата в депутаты Госдумы Константина Захарова и кандидатов в депутаты ЗакСо Владимира Радаева, Владимира Рощупкина и Вячеслава Малых, а также выяснить источники этого финансирования.

«С конца апреля 2021 года и по настоящее время на территории районов вывешены рекламные агитационные билборды для участия в праймериз партии “Единая Россия”, в том числе с изображением кандидатов <…>, а также регулярно раздаются печатные агитационные материалы на улицах и на информационных досках многоквартирных жилых домов», — говорится в письме.

Напомним, с 24 по 30 мая в России пройдут праймериз (предварительное голосование) партии «Единая Россия». Получившие наибольшее количество голосов избирателей кандидаты получат право баллотироваться от правящей партии на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Параллельно с выборами в российский парламент свердловчанам предстоит избрать депутатов Законодательного Собрания. Впервые праймериз состоятся в электронном формате. Проголосовать за своего кандидата сможет любой житель области, зарегистрированный на сайте «Госуслуги».

14 мая на официальном сайте праймериз завершилась регистрация кандидатов. Всего региональный оргкомитет зарегистрировал 492 кандидата — это почти в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. От участия в процедуре отказались два действующих депутата Госдумы (один из них от Нижнего Тагила — Алексей Балыбердин) и восемь депутатов Заксобрания (один из них — Алексей Кушнарёв).