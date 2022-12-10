Тагильские фонтаны. Появившись как украшения барских усадеб, со временем они стали служить «улучшению психоэмоционального состояния строителей коммунизма»

Городские легенды гласят, что самый первый фонтан в истории Нижнего Тагила появился в 1839 году в саду дома директора Нижнетагильских заводов Александра Акинфиевича Любимова. Фонтан был естественного происхождения и действовал исключительно за счёт подземных ключей. Спустя год Любимов умер, и вскоре фонтан перестал работать. В 1841 году дом приобрели Демидовы для заводского архива и «Музеума естественной истории и древностей». Усадьбу при этом подвергли реконструкции, в ходе которой недействующий фонтан стёрли с лица земли.

Второй фонтан в городе появился в галерее зимнего сада, пристроенного в 50-х годах XIX века к дому управляющего, который стоял за зданием Главного правления тагильских заводов. Это был уже настоящий фонтан с подачей и отводом воды по трубам. За подачу воды отвечала небольшая паровая машина, поднимавшая воду из заводского пруда для кухни, бани и оранжереи. Правда, действовал фонтан только во время визитов высоких гостей или господина управляющего. Каких-либо изображений этого сооружения не сохранилось, но упоминания о нём можно найти в записях летописца демидовского рода князя Владимира Мещерского и в мемуарах Василия Белова, главного консультанта по экономическим вопросам Павла Павловича Демидова и сына финансового управляющего заводами Дмитрия Васильевича Белова.

На звание третьего тагильского фонтана претендуют сразу два объекта: фонтан перед главным входом в заводской госпиталь и фонтан в Волковском, или Нескучном саду. Многие тагильчане, возможно, слышат названия Волковский сад и Нескучный сад впервые и теряются в догадках о его местонахождении. Тем не менее место знакомо всем — это парк имени Горького на Вые за бывшим кинотеатром (а ныне — детским досуговым центром) «Мир». Основал Нескучный сад купец и пивовар Николай Степанович Волков в конце XIX столетия.



Николай Степанович Волков (фото неизв. автора, кон. XIX в. / общ. достояние)



Он происходил из мещан города Верхотурья, имел дом в Нижней Туре и два небольших малодоходных золотых прииска на реке Туре. В Нижний Тагил приехал, по его собственному признанию, «в поисках достойной невесты». Как вспоминали современники, Волков был красивым мужчиной, обладал хорошими манерами и не скупился на подарки. В конце концов он женился на девушке из зажиточной семьи тагильских старателей и вскоре предложил новым родственникам продавать золото не в казну, а частным перекупщикам, которые давали лучшую цену. Затея была не просто незаконной, но и опасной: за продажу драгметаллов в обход казны в те времена можно было запросто угодить в Сибирь. Тем не менее тестю Волкова идея показалась перспективной, и вскоре, собрав у новой родни запасы золотого песка, Николай Степанович поехал в Петербург. Там он довольно быстро нашёл перекупщика-ювелира. Показав образцы и назвав заниженную цену, Волков попросил деньги за всю партию вперёд и, получив их, скрылся. Золото он продал в казну, а вернувшись в Тагил, объявил родственникам жены, что на обратном пути его ограбили. Старики повздыхали, погоревали, но в суд на зятя подавать не стали: уж больно правдоподобно рассказывал аферист о своих «злоключениях», да и за соучастие в татьбе и недонесении о готовящемся преступлении отбывать срок на каторге не хотелось.

Через несколько лет, похоронив тестя и тёщу, Николай Степанович записался купцом и выкупил на Вые, в месте слияния улиц Тагильский Криуль и Этапной (ныне — Черных и Липовый тракт), несколько ветхих домов и большой участок пустующей земли. На купленной земле Волков выстроил себе особняк и пивоваренный заводик, продукция которого быстро стала популярной у тагильчан. Позади завода новоявленный купец разбил парк (в те времена парки было принято называть садами), засадив его кедрами, липами, дубами, лиственницами и клёнами, установил клумбы с цветами, устроил беседки для отдыха и летнюю эстраду, где по праздникам и выходным весь день напролёт играл оркестр. Также в саду был построен фонтан, куда в летнее время хозяин выпускал золотых рыбок и молодых карпов. Позднее Волков окружил парк кирпичной оградой и построил несколько оранжерей, где не без успеха пробовал выращивать томаты, арбузы и дыни. Надо сказать, что Волков прославился не только дешёвым пивом. Приобретя вес в обществе, он стал жертвовать немалые суммы на школы, богадельни и церкви. Так, на его деньги был изготовлен чугунный престол для алтаря Александровской церкви на Гальянке. В начале XX столетия, не выдержав конкуренции с такими пивными магнатами, как Поклевские и Злоказовы, Волков свернул производство пенного и уехал в Петербург, а пивоваренный завод продал по сходной цене Верхотурскому уездному земству. В 1911 году земство открыло в помещениях бывшего волковского завода учебно-показательные мастерские для обучения детей кустарей и мещан кузнечному, слесарному, столярному, токарному и меднолитейному делу. В первые годы советского периода Волковский сад продолжал пользоваться популярностью у местных жителей, но получил в народе обидное прозвище «козий загон» из-за малых размеров танцплощадки, огороженной высоким штакетником.



Вход в бывший Волковский сад (фото: Д. Г. Кужильный, 2016 г. / с разрешения автора)



Сейчас о былом величии Волковского сада напоминают лишь чудом сохранившиеся тумбы входных ворот да несколько вековых деревьев на его территории. От фонтана же не осталось и следа.

Когда появился фонтан на площади перед главным входом в здание заводского госпиталя (ныне — Демидовская больница), точно не может сказать никто. Одни считают, что фонтан был устроен ещё доктором Петром Рудановским в начале 1880-х годов. Другие полагают, что первоначально на месте фонтана была круглая клумба, а фонтан появился уже в советское время. По крайней мере, самые ранние фотографии этого фонтана датированы началом 1950-х годов.



Главный вход Демидовской больницы и фонтан перед ним (фото: И. Аминов, 1951 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//Foto-1951-god.-Demidovskaja-bolnica-u-vhoda.jpg)



А вот о фигуре, которая простояла в центре фонтана 20 лет, известно почти всё. Появилась она накануне съёмок в Нижнем Тагиле художественного фильма Ярополка Лапшина «Приваловские миллионы». Во время знакомства с демидовским заводом один из ассистентов режиссёра заметил в какой-то клумбе металлическую скульптуру молодой женщины в греческой тунике. По просьбе киношников фигуру очистили от грязи и копоти и перевезли в сад Демидовской больницы. Кто-то из съёмочной группы сказал, что это скульптура троянской принцессы Андромахи, совершенно не подозревая, кого изобразил автор. Примерно тогда же родилась легенда о том, что создателем Андромахи является итальянский скульптор Паскуале Романелли. Скульптуру, которая оказалась не чугунной, а бронзовой, установили в центре клумбы-фонтана, а по окончании съёмок вернуть на место не удосужились.

Главный вход Демидовской больницы и фонтан (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//Snimok-1976-goda-iz-semejnogo-alboma-Kropachevyh.-kopija.jpg) Главный вход Демидовской больницы и фонтан (фото: В. Бубнов. 1978 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-na-otkrytkah-sssr//Zdanie-polikliniki.jpg)

Через 10 лет тагильские музейщики выяснили историю «тагильской Андромахи». По их мнению, фигура была изготовлена Романелли по заказу вдовы Павла Павловича Демидова Елены Трубецкой в качестве надгробного памятника. «Тагильская Андромаха» была привезена в Нижний Тагил и установлена на могиле Павла Павловича в склепе Выйско-Николаевской церкви, а затем чудесным образом оказалась во дворе завода имени Куйбышева, где её и присмотрели помощники Ярополка Лапшина.



Надгробие на могиле П. П. Демидова (фото неизв. автора, 1920-1921 г. / общ. достояние)



Правда, Паскуале Романелли никогда не работал с бронзой, предпочитая мрамор и алебастр, а в каталоге его работ хотя и имеются две алебастровые Андромахи, но ни одна из них ни позой, ни деталями одежды, ни лицом не похожа на тагильскую «сестру». Итальянцы считают, что работы Романелли просто послужили мотивом для создания демидовского надгробия, а лицо и детали фигуры изготовлены неизвестным тагильским автором. В 1950–1960-х годах уральский краевед и популяризатор истории Шарцев в одной из своих газетных заметок писал, что «тагильскую Андромаху» отливали в литейной мастерской Выйского завода ученики Фёдора Филипповича Звездина.

В 1990-х фигура скорбящей женщины таинственно исчезла. Горожане решили, что её отправили на реставрацию. Но спустя некоторое время оперативники ОБЭП обнаружили Андромаху на даче одного из тагильских предпринимателей. Сейчас фигура скорбящей женщины с лицом Елены Трубецкой-Демидовой выставлена в музее «Демидовская дача».



«Тагильская Андромаха» в музее «Демидовская дача» (фото: Д. Г. Кужильный / с разрешения автора)



В самом начале 1930-х годов в ряде советских периодических изданий появились статьи врачей о благотворном влиянии фонтанов на здоровье человека. Советские медики утверждали, что даже кратковременный отдых у фонтана и созерцание его работы положительно сказываются на психоэмоциональном состоянии человека и поэтому фонтаны могут быть полезны строителям светлого коммунистического будущего. И в скором времени в Стране Советов началась массовая «фонтанизация» больших и малых городов и даже крупных сёл. Затронула она и Нижний Тагил.

Первым тагильским фонтаном советского периода стал фонтан в Комсомольском сквере, разбитом на месте бывшей Базарной площади по инициативе тагильских комсомольцев и под руководством первого уральского селекционера Кузьмы Осиповича Рудого и его сына Льва, будущего главного инженера «Горзеленхоза».



К. О. Рудый (в центре) и Л. К. Рудый (справа) у фонтана в Комсомольском сквере (фото неизв. автора, 1936 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//1K.O.-Rudyj-v-Gorodskom-Komsomolskom-skvere.-

1936-g.-Fotografija-iz-lichnogo-arhiva-Rudyh.-Kopija.-kopija.png)



Кузьма Осипович Рудый родился в 1877 году в Белоруссии. В Нижнем Тагиле преподавал естественные науки в Выйском земском училище. В 1899 году начал работы по выведению морозостойких сортов плодово-ягодных растений. В 1904-м на своём приусадебном участке заложил первый в городе плодово-ягодный сад. За успехи в развитии садоводства на Среднем Урале в 1911 году ему была вручена золотая медаль «Пионер северного садоводства». Он принимал непосредственное участие в планировке Комсомольского сквера, сквера имени Красной Армии, сквера Рабочей Молодёжи. Официально фонтан в Комсомольском сквере появился по предложению сыновей Кузьмы Осиповича, которые возглавляли инициативную группу по созданию сквера, но сам Лев Кузьмич утверждал, что идею с фонтаном ему подсказал отец.

В центр фонтана «поселили» русалку, держащую в руках трубу, извергающую струи воды. Была ли русалка произведением местных умельцев или это была типовая парковая скульптура, до сих пор достоверно неизвестно. По одной из версий, идею фонтана с русалкой тагильские комсомольцы подсмотрели в Москве, куда ездили на выставку молодых художников ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технические мастерских), проходившую в зданиях Строгановского училища. Часть выставляемых работ была размещена во дворе здания, в том числе фонтан с русалкой (который, к слову, сохранился до наших дней). Московская русалка показалась тагильчанам вульгарной, и они внесли в её облик некоторые изменения. Другая версия гласит, что сказочную обитательницу водных просторов нашли на свалке в Невьянске и вроде бы ранее она украшала крыльцо какого-то купеческого дома. А так как Нижний Тагил являлся тогда окружным центром и имел музей, находку отправили в наш город. Также есть версия, что до октября 1917-го русалка украшала Купеческий клуб на улице Уральской, но после того, как клуб заняли комсомольцы, была с позором выставлена за задний двор.

Так или иначе, но фонтан в Комсомольском сквере быстро полюбился тагильчанам, а в начале 1950-х годов ещё и попал в два набора открыток, выпущенных издательствами «Уральский рабочий» (Свердловск) и «Союзфото» (Москва).

Фонтан в Комсомольском сквере на открытке 1950-х гг. (фото: Н. Самойлов / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-na-otkrytkah-sssr//image-18.jpg) Фонтан в Комсомольском сквере на открытке 1950-х гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-na-otkrytkah-sssr//Nizhnij-Tagil.-Gorodskoj-skver.-ChB-Fotootkrytka-sojuzfoto-tirazh-5000-Sojuzfoto.-2.jpg)

До наших дней русалка в фонтане не дожила. В 1960-х изрядно потрёпанную временем морскую деву сменил Каменный цветок, изготовленный студентами Нижнетагильского художественного училища.

Продолжение следует…

(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»