Тагильские ДЮСШ будут готовить резерв для сборных команд России

Администрация Нижнего Тагила опубликовала на официальном сайте города постановления о переименовании сразу шести детско-юношеских спортивных школ. Изменения коснулись учреждений «Старт», «Уралочка», «Авиатор», «Тагилстрой», «Старый соболь», а также ДЮСШ № 4. Все школы будут преобразованы из учреждений дополнительного образования в организации спортивной подготовки. Эти меры позволят Нижнему Тагилу получать больше областных средств на развитие детско-юношеского спорта, а также создать условия для подготовки спортсменов для сборных команд города и Свердловской области.

«Это даст возможность соответствовать федеральным стандартам спортивной подготовки и получать финансирование из областного бюджета на командирование, спортинвентарь и оборудование по базовым олимпийским видам спорта. Муниципальная составляющая будет снижаться, а областная — увеличиваться. Но главная цель всё же подготовка спортивных сборных команд города, резерва сборной Свердловской области», — рассказала АН «Между строк» Ирина Еремеева, замначальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города.

Сегодня учебно-тренировочную деятельность по подготовке спортивного резерва на территории города осуществляют 18 ДЮСШ и ДЮСШОР, из них 17 являются муниципальными. Занимаются в спортивных школах более 13 тысяч учащихся. С ними работают свыше 250 штатных тренеров-преподавателей по 41 виду спорта.

В 2017 году на территории Нижнего Тагила было проведено 618 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 114 523 человека. В сентябре открылся зал для настольного тенниса на Газетной, 45а (расходы бюджета составили 1,7 миллиона рублей). В ДЮСШ № 2 в прошлом году отремонтировали кровлю и благоустроили фасад, в «Центре адаптивного спорта» привели в порядок медицинский кабинет, в школе «Юность» — кровлю и помещения. При поддержке ЕВРАЗа был построен хоккейный корт в районе домов 70 и 78 по пр. Уральскому.