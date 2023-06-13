Тагильские чиновники просят «стучать» на соседей, которые не платят налоги от сдачи квартиры

Комиссия с участием специалистов управления ЖКХ Нижнего Тагила выявила очередной случай незаконной сдачи квартиры в аренду. Как сообщается в паблике во «ВКонтакте» «Управление жилищного и коммунального хозяйства», информацию о нарушителе направят в налоговую инспекцию. Теперь собственнику квартиры грозит штраф.

Как уточнили в ведомстве, тагильчане нередко сдают жильё в аренду без заключения договора. Поэтому чиновники просят всех очевидцев такого нарушения сообщать об инциденте по телефону УК или непосредственно в офис управляющей компании, к которой приклеплён дом.

«Сдача имущества в аренду без последующего отчёта в налоговый орган является незаконной предпринимательской деятельностью. В связи с чем данные проверки проводятся регулярно, на основании поступающих обращений», — уточнили в управлении жилищного и коммунального хозяйства.