Тагильские атлеты проводят бесплатные тренировки в разных районах города

В Нижнем Тагиле проходит спортивный проект «Спорт рядом» от воркаут-команды The Resistant Team и центра спортивных субкультур «Прорыв». Ежедневно спортсмены проводят бесплатные тренировки для людей любого возраста и любого уровня подготовки в разных районах города.

Проект реализуется на средства грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». До конца сентября тренировки будут проходить в парке «Народный», в Пионерском сквере, на спортивной площадке у школы № 100, возле Центра образования № 1, на стадионе «Салют», в посёлке Северном. Участников просят предварительно зарегистрироваться и выбрать удобные для себя время и место тренировок.

«Наш проект направлен на сплочение и объединение соседей, вовлечение жителей районов города в среду здорового образа жизни и привлечение к регулярным занятиям физической культурой. Проект включает в себя проведение открытых тренировок и соревнования по базовым упражнениям среди участников», — рассказывает руководитель центра спортивных субкультур «Прорыв» Рустам Хайруллин.

Ближайшие встречи пройдут в эти выходные. 15 августа с 18:00 до 20:00 атлеты ждут спортивных тагильчан в парке «Народный», а 16 августа они проведут две тренировки: с 12:00 до 14:00 в Пионерском сквере и с 17:00 до 19:00 на территории школы № 100 на ГГМ.