Тагильская лыжница после снятия санкций МОК выступит на Кубке мира 

После тяжбы с МОК лыжница из Нижнего Тагила Евгения Шаповалова в составе российской сборной выступит на VIII этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Международные соревнования пройдут 3 и 4 марта в финском городе Лахти. Состав сборной был ранее опубликован на сайте федерации лыжных гонок России.

В субботу пройдёт спринт свободным стилем, а в воскресенье запланирована индивидуальная гонка классическим стилем с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила 28 российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Среди них оказалась и Шаповалова. 1 февраля 2018 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил решение МОК. Тагильчанка пропустила Олимпиаду и предыдущие этапы Кубка мира.

30-летняя Евгения Шаповалова — воспитанница тагильского спортивного клуба «Спутник», сейчас выступает за Ханты-Мансийский автономный округ. С 2008 года входит в сборную России. Является бронзовым призёром чемпионата России 2007 и 2008 года в спринте, победителем этапа Кубка мира 2006/07 в Чанчуне в спринте на 1,2 км классическим стилем. Участвовала в Олимпиадах 2010 и 2014 года в Ванкувере и Сочи.