Тагильская ИК-13 представила свою продукцию на международной мебельной выставке в Екатеринбурге

Нижнетагильская исправительная колония № 13 представила свою мебельную продукцию на международной выставке «Мебель&Деревообработка Урал» в Екатеринбурге. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Мероприятие проходит в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» и продлится три дня — с 21 по 23 сентября. В выставке принимают участие более 100 производителей и поставщиков из России, Белоруссии и Китая. Кроме продукции из ИК-13 Нижнего Тагила, на стенде ГУФСИН присутствует мебель из других исправительных учреждений региона — Невьянской ИК-46 и ИК-46 Екатеринбурга.

«Ежегодно ГУФСИН России по Свердловской области участвует в десятках выставок по всей России. На базе исправительных учреждений нашего региона действует мощный производственный комплекс по изготовлению мебели. Наша продукция нуждается в дополнительном пиаре и реализации, чтобы мы могли увеличить объёмы производства и трудоустроить для этого больше заключённых», — рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко.

Среди продукции ГУФСИН, представленной на выставке, можно встретить мягкую и корпусную мебель, мебель для дома и офиса. Сегодня учреждения ГУФСИН осуществляют поставки мебели для нужд государственных и муниципальных организаций субъектов РФ, являются партнёрами множества коммерческих предприятий. С начала 2023 года ГУФСИН России по Свердловской области заключило контракты на поставку мебели на общую сумму более 700 миллионов рублей.

Напомним, в августе прошлого года в ИК-13 Нижнего Тагила открылся цех по производству фанеры, что позволило организовать на базе учреждения полный цикл производства мебели.