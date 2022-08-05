В Нижнем Тагиле в ИК-13 открылся цех по производству фанеры

В Нижнетагильской исправительной колонии общего режима № 13, где содержатся бывшие работники правоохранительных и административных органов, открылся цех по производству гнутоклееной фанеры для офисных кресел и стульев. Как утверждают представители колонии, теперь на территории исправительного учреждения организован полный цикл производства мебели.

Открывшийся цех — это производство, организованное частным предпринимателем и государственными структурами совместно. Ранее на территории колонии уже существовало деревообрабатывающее производство, изначально всё задумывалось ради трудоустройства заключённых ИК-13. Новый цех способен перерабатывать 400–500 м³ леса и производить 70 тысяч изделий в месяц. В качестве частного лица выступила Анастасия Гредина, индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга.

«В цехе из древесины мы получаем шпон, сушим его, добиваясь определённых характеристик, после чего происходит резка, склейка и прессовка. Дальше наша продукция уходит или в ИК-10, или в ИК-13, где фанера проходит дополнительную подготовку и уже становится частью готового изделия. Если раньше колония закупала фанеру извне, то теперь внутри исправительного учреждения организован полный цикл производства. Свою продукцию мы реализуем за счёт государственных контрактов. Среди наших заказчиков и министерство здравоохранения, и муниципалитеты, и многие школы по всей России. У нас совместное с государством производство. Наша группа компаний давно сотрудничает с ГУФСИН. Организация такого предприятия на территории колонии сильно снижает затраты на транспортировку сырья, да и за счёт использования труда заключённых мы тоже экономим. Всё производство автоматизировано, и разницы в качестве конечного продукта нет никакой. В новом цехе мы сможем трудоустроить 70 осуждённых», — рассказала АН «Между строк» бизнес-леди Анастасия Гредина.

Как утверждают представители ИК-13, таких производственных мощностей по изготовлению мебели в колониях, как у ГУФСИН Свердловской области, нет по всей стране. Суммарно на территориях исправительных учреждений Свердловской области работают 5 мебельных производственных линий, 2 автономных цеха по сборке диванов и ещё 3 производственных линии по производству металлической мебели.

«На сегодня число осуждённых уменьшилось в 2 раза в сравнении с тем, что было ещё лет 10–12 назад, а процент работающих заключённых довольно высок и держится на отметке 65%. Всего в Свердловской области в производстве задействовано 8300 заключённых. Непосредственно в ИК-13 содержится 800 заключённых, 468 из которых работают в цехах при учреждении», — прокомментировал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Как рассказала начальник производственного отдела ГУФСИН Свердловской области Наталия Шерстнёва, поскольку основным клиентом для мебельного производства в исправительных учреждениях являются государственные и муниципальные учреждения, цена за каждую единицу продукции прописана в заключаемых контрактах и в целом соответствует рыночной.

Напомним, в Екатеринбурге в июле 2022 года прошла 11-я ежегодная выставка продукции ГУФСИН Свердловской области, на которой, как сообщает «Областная газета», представители структуры ФСИН упомянули возможность заменить продукцию ушедшего из России бренда IKEA товарами, произведёнными на территории исправительных учреждений. При посещении ИК-13 представители ГУФСИН пояснили журналистам, что задачи заменить ушедший шведский бренд у них нет, и если IKEA была предприятием, которое продаёт свою продукцию всем, то производство в колониях прежде всего реализует свои изделия за счёт государственных контрактов. Тем не менее представители колонии подчёркивают, что по качеству их изделия ничем не уступают конкурентам и в теории такое импортозамещение возможно.