«Тагилдорстрой» запустит асфальтовый завод для ремонта улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» уже на следующей неделе

Из-за тёплой и малоснежной зимы асфальтовый завод муниципальной дорожной компании «Тагилдорстрой» будет запущен раньше намеченного времени. Об этом объявили сегодня, 13 марта, на аппаратном совещании в мэрии. Первую порцию свежего асфальта для текущих ремонтов дорожного полотна сотрудники предприятия смогут получить уже в середине следующей недели.

«Мы уже провели подготовительные работы, — рассказал АН “Между строк” директор МУПа Игорь Васильев. — В понедельник газовщики дадут газ. Затем 2-3 дня нам будут нужны для разогрева. В среду, 18 марта, планируем запустить завод и выдать первый асфальт. Первой в очереди для асфальтирования в рамках БКАД стоит улица Геологов. Мы модернизировали оборудование на предприятии. Недавно нам поступил новый смеситель, он рассчитан на 1000 кг смеси».

С января «Тагилдорстрой» потратил на ямочные ремонты уже 40 тонн холодного асфальта. Сейчас масштабы работ увеличатся.

Асфальтовый завод «УБТ-Сервиса» заработает после того, как из Италии будут доставлены специальные запчасти для оборудования. Первую партию битума предприятие закупило, по данным пресс-службы тагильской мэрии, ещё в декабре 2019 года.

Решение о преждевременном запуске заводов было принято главой города Владиславом Пинаевым. В горадминистрации считают, что это позволит быстро среагировать на разрушение асфальтового покрытия после схода снега, а также раньше начать и завершить ремонты улиц в рамках нацпроекта БКАД.

Напомним, в этом году МУП «Тагилдорстрой» стал генподрядчиком ремонта 22 улиц по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 626,1 млн рублей. Протяжённость покрытия улиц, которые должен сделать «Тагилдорстрой», — 29,7 км, площадь — 422 тысячи кв. м. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли «УБТ-Сервис» (отремонтирует 5 улиц) и ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц). Начало дорожных работ запланировано на 20 марта.