«Тагилдорстрой» ищет подрядчика для ремонта 7 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

МУП «Тагилдорстрой» ищет компанию-подрядчика для ремонта семи улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Победитель конкурса должен будет привести в порядок дорожные участки на улицах Кулибина, Красногвардейской, Дружинина, Черных, Шевченко, Пожарского и Матросова. За все работы «Тагилдорстрой» заплатит 137,5 млн рублей.

«Подрядчик обязуется изготовить и установить на объектах информационные щиты с брендбуком нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Еженедельно по средам передавать данные по укладке выравнивающего и верхнего слоёв покрытия из асфальтобетона в тоннах и квадратных метрах. Устранить дефекты в течение 10 рабочих дней с момента их фиксации при наступлении благоприятных погодных условий», — говорится в конкурсной документации.

Начало дорожных работ запланировано на 20 марта, ввод отремонтированных участков в эксплуатацию должен состояться до 25 сентября.

Напомним, МУП «Тагилдорстрой» стал генеральным подрядчиком для ремонта 22 дорог Нижнего Тагила за 626,1 млн рублей в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году. Протяжённость покрытия улиц, которые должно сделать муниципальное предприятие, составляет 29,7 км, площадь — 422 тысячи кв. м. Проектно-сметную документацию для их ремонта ранее подготовили специалисты «УБТ-Сервиса». Сейчас «Тагилдорстрой» ищет субподрядчиков для выполнения большого объёма работ. В середине января предприятие разыграло конкурс на ремонт пяти улиц за 213 млн рублей: Юности, Окунева, Свердлова, Фестивальной и Алтайской. Его победителем стал «УБТ-Сервис».

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые была отремонтирована 21 улица. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». «Тагилдорстрой» за сезон сделал семь дорог: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова, Учительскую. На работы направили 225,5 млн рублей.

В октябре за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.