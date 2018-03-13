Тагильчанка Михалина Лысова завоевала серебро ОИ в гонке на 10 км

Тагильская биатлонистка Михалина Лысова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Пхёнчхане в гонке на 10 км среди спортсменок с нарушением зрения. Лысова преодолела это расстояние за 40 минут и 12,4 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. На первом месте оказалась украинская спортсменка Оксана Шишкова (37 минут и 58,9 секунды), на третьем — спортсменка из Германии Клара Клюг (42 минуты и 1,6 секунды). Ранее, 10 марта, Михалина Лысова победила в гонке на шесть километров. Девушка выступала со своим спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Она преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды, став пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр.

Сегодня старший тренер российских спортсменов с нарушением зрения Алексей Копытин рассказал журналистам, что Михалина ранее приняла решение о завершении карьеры, когда узнала о своём недопуске на Игры в Пхёнчхане, но тренеру удалось отговорить её от преждевременного решения.

«После публикации списка допущенных на Паралимпиаду спортсменов она расплакалась и сказала о завершении спортивной карьеры. Но я надеялся до последнего дня, сказал ей: "Давай подождём". Такой удар, когда тебя отстраняют непонятно за что, любого выведет. А когда 6 марта её всё- таки допустили, состояние было не самое лучшее — на тот момент она уезжала из Японии с расчётом выступать на чемпионате России», — цитирует Копытина ТАСС.

В среду Михалине Лысовой предстоит выступление в лыжном спринте.

«Завтра ей бежать спринт, он у неё хорошо получается, по-любому будем бороться за медали, вопрос только за какие. Мы будем надеяться на золото, но в любом случае любая её медаль — это успех, это её победа над всеми», — уверен Копытов.

К 13 марта россияне получили пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали Паралимпиады.

Паралимпиада проходит в Пхёнчхане с 9 по 18 марта. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. Это связано с дисквалификацией Паралимпийского комитета России, которая произошла после обвинения в нарушении антидопинговых правил.