Тагильчанину придётся выплатить штраф за водные перевозки пассажиров без лицензии

Судоводителю из Нижнего Тагила предстоит оплатить штраф после проверки, проведённой Нижнетагильской транспортной прокуратурой совместно с сотрудниками транспортной полиции.

В ходе проверки было установлено, что местный житель в августе 2024 года предоставлял услуги по перевозке пассажиров на арендованном судне по Нижнетагильскому городскому пруду, не имея лицензии на этот вид деятельности.

За нарушение ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Предприниматель подал апелляционную жалобу, однако Ленинский районный суд Нижнего Тагила согласился с позицией прокуратуры и оставил первоначальное судебное решение без изменений, и теперь судоводителю всё же придётся выплатить штраф.