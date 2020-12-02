Тагильчане смогут срубить ели к Новому году, взяв разрешение у лесничества

Нижнетагильское лесничество с 16 по 31 декабря будет выдавать разрешения на заготовку елей и сосен для новогоднего праздника.

Чтобы законно срубить ёлку, тагильчанам необходимо:

1. Приехать в лесничество по адресу ул. Лебяжинская, 2а.

2. Написать заявление на рубку.

3. Подписать договор купли-продажи.

4. Оплатить ёль.

Стоимость одной ели составит: до метра — 57 рублей, до 2 метров — 114 рублей, до 3 метров — 171 рубль, до 4 метров — 228 рублей, выше 4 метров — порядка 285,5 рубля.

Кому неудобно добираться до Лебяжинской, 2а, можно выписать разрешение в администрации города, в отделе экологии. Когда все необходимые формальности завершатся, на карте покажут место вырубки — как правило, это недалеко от города. Заготовить можно не больше двух ёлок, сообщает «Тагильский рабочий».

Молодые ели разрешено рубить в местах противопожарных разрывов, на участках под линиями электропередачи, около нефте- и газопроводов, вдоль автодорог и в подлежащих расчистке местах. То есть там, где хвойный молодняк в любом случае пришлось бы убирать. Так рубка не нанесёт ущерба лесному хозяйству.