Тагильчане смогут срубить ели к Новому году, взяв разрешение у лесничества

Нижнетагильское лесничество с 16 по 31 декабря будет выдавать разрешения на заготовку елей и сосен для новогоднего праздника.
Чтобы законно срубить ёлку, тагильчанам необходимо:
1. Приехать в лесничество по адресу ул. Лебяжинская, 2а.
2. Написать заявление на рубку.
3. Подписать договор купли-продажи.
4. Оплатить ёль.
Стоимость одной ели составит: до метра — 57 рублей, до 2 метров — 114 рублей, до 3 метров — 171 рубль, до 4 метров — 228 рублей, выше 4 метров — порядка 285,5 рубля.
Кому неудобно добираться до Лебяжинской, 2а, можно выписать разрешение в администрации города, в отделе экологии. Когда все необходимые формальности завершатся, на карте покажут место вырубки — как правило, это недалеко от города. Заготовить можно не больше двух ёлок, сообщает «Тагильский рабочий».
Молодые ели разрешено рубить в местах противопожарных разрывов, на участках под линиями электропередачи, около нефте- и газопроводов, вдоль автодорог и в подлежащих расчистке местах. То есть там, где хвойный молодняк в любом случае пришлось бы убирать. Так рубка не нанесёт ущерба лесному хозяйству.