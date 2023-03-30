Тагильчанам разрешат огораживать собственные дворы среди многоэтажек

Депутаты городской думы Нижнего Тагила обсудили вопрос о возможности жильцов МКД ограждать заборами дворы многоэтажек. Для этого планируется прописать регламент, который будет регулировать проезд специальных служб, пожарных, скорой помощи и ГИБДД. Также будут утверждены характеристики самого ограждения. Сейчас вопрос об установке заборов регулируется муниципалитетом и жильцы не могут самостоятельно действовать без разрешения чиновников. Депутаты намерены направить мэру Владиславу Пинаеву обращение с просьбой изменить правила благоустройства города. Соответствующее решение парламентарии приняли на думской комиссии по ЖКХ и горхозяйству.

«Границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. Если земельный участок под многоквартирным домом имеет установленные границы, то собственники могут принять решение на общем собрании об ограждении территории дома, а также определить источник финансирования. Законодательством это не запрещается», — заявил глава управления ЖКХ мэрии Павел Ивушкин.

Установка забора для жителей осложняется тем, что, согласно правилам благоустройства Нижнего Тагила, в большинстве случаев оградить собственный двор нет возможности. По словам председателя депутатской комиссии Дениса Корякина, запрет вводили, чтобы не допустить стихийной установки заборов, пишет ИА «Все новости».

Возможность оградить дом и прилегающую территорию, по мнению депутатов, даст тагильчанам условия для того, чтобы лучше содержать и благоустраивать свои районы. Парламентарии сошлись во мнении, что нужно учесть требования МЧС, ГИБДД, скорой помощи и других служб, чтобы в случае экстренных ситуаций они могли свободно попасть на территорию двора.

«Я уже об этом говорил давно, потому что у нас остро стоит вопрос о ремонтах внутриквартальных проездов. Как раз эта практика есть и хорошо распространена в Екатеринбурге. Люди, которые имеют возможность оградить дом и прилегающую территорию, не пересекаясь с интересами других людей, будут знать, что они содержат свой проезд, свою детскую площадку, спортивную площадку, имеют определённые гарантии для их имущества, и они будут за него отвечать», — рассказал ИА «Все новости» председатель гордумы Вадим Раудштейн.