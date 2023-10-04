Тагильчан зовут жаловаться на недобросовестные управляющие компании и застройщиков

18 октября в администрации Ленинского района у жителей Нижнего Тагила появиться возможность задать интересующие вопросы в сфере ЖКХ к заместителю директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Вадиму Камышану.

Предварительная запись на приём будет осуществляться до 5 октября с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефонам: 8 (3435) 47-10-36, 47-11-63, 47-11-62.

Встреча будет проходить с 12:00 до 14:00 по адресу: ул. Горошникова, 56, в актовом зале на пятом этаже.