Тагильчан ждёт жаркая неделя

На этой неделе в Нижнем Тагиле будет жарко. Во второй половине августа в город вернётся 30-градусная жара.

Сегодня, 14 августа, днём воздух прогреется до +29°C, будет ясно, ночью похолодает до +8°C. Во вторник, 15 августа, будет облачная погода, осадков не ожидается. Дневная температура может подняться до +28°C, ночью +14°C. В среду, 16 августа, будет также жарко, днём +28°C, ночью до +14°C. В четверг, 17 августа, температура воздуха начнёт расти, днём до +29°C, ночью +14°C. В пятницу, 18 августа, сохранится ясная погода и будет самый жаркий день: температура воздуха +30°C днём и +14°C ночью.

В субботу, 19 августа, тагильчан ждёт похолодание, будет облачно, ожидается дождь, днём столбики термометров покажут +22°C, ночью — около +13°C. В воскресенье, 20 августа, будет облачно, но осадков синоптики не прогнозируют, днём будет +17°C, ночью — до +7°C.