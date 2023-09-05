«Тагил-ТВ» возвращается на Пархоменко, 1а

В ближайшее время телекомпания «Тагил-ТВ» вернётся на Пархоменко, 1а. Сейчас в помещении, которое телекомпания занимала в течение 30 лет, заканчивается капремонт. В данный момент, по словам инсайдеров, ведётся подбор персонала на вакантные должности.

Напомним, что в конце 2019 года решением администрации города руководство «Тагил-ТВ» было передано директору ТК «Телекон» Ирине Пудовкиной, что привело к фактическому слиянию частного и муниципального СМИ. Почти весь персонал был переведён в здание, занимаемое «Телеконом», на улице Ленина, 4. Уточняется, что в помещении на Пархоменко, 1а оставалось передающее оборудование «Тагил-ТВ» и архив телекомпании.

В декабре 2021 года, после вмешательства прокуратуры города, Ирина Пудовкина покинула пост директора «Тагил-ТВ», а в мае 2023 года стало известно, что директором телекомпании назначен известный в городе медиаменеджер Владислав Волынский, имеющий большой опыт работы в городских СМИ.

Телекомпания «Тагил-ТВ» была образована 30 августа 1990 года. В 2015 году в эфир был запущен собственный круглосуточный канал «Тагил-ТВ 24», который большую часть времени ретранслирует программы федерального телеканала «Продвижение».