Таблички «Город храбрых» установили на четырёх трассах на въездах в Екатеринбург

Табличка «Город храбрых», которую сегодня утром заметили на въезде в город по Кольцовскому тракту, также была установлена на Тюменском и Новомосковском трактах, сообщили Znak.com в ГИБДД по Свердловской области. Кроме того, есть информация, что подобный знак видели на Челябинском тракте.

«Обстоятельства их появления в данный момент устанавливают сотрудники полиции», — прокомментировали в областном управлении ГИБДД.

Табличку «Город храбрых» с Кольцовского тракта уже сняли. Как сообщают пользователи группы «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», полиция также демонтирует и другие указатели.

«Там полицейские стоят, отпечатки снимают, и два поста ДПС», — рассказал очевидец Александр Раянов.

Указатель «Город храбрых» стал ответом на знак «Город бесов», который появился накануне на дороге, ведущей в Екатеринбург из аэропорта Кольцово. Вчера вывеску оперативно убрали по предписанию ГИБДД.

На появление неоднозначного указателя отреагировал накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: на своей странице в Instagram он попросил повесить на въезде в город «другую табличку, которой бы мы все гордились», например «Город храбрых».

По словам представителей ГИБДД, авторам всех табличек — и вчерашней, и сегодняшних — грозит ответственность по статье 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений») — штраф до 10 тысяч рублей.

«Городом бесов» Екатеринбург назвал российский ведущий Владимир Соловьёв в эфире «Вести FM», так он отреагировал на стихийные протесты в защиту сквера около драмтеатра в Екатеринбурге, где планировали построить храм Святой Екатерины.