ГИБДД демонтировала указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

Табличка «Город бесов», которую сегодня утром заметили на въезде в Екатеринбург со стороны Кольцовского тракта, была демонтирована организацией, обслуживающей дорожные знаки, по предписанию ГИБДД, сообщили в отделе пропаганды ведомства.

«За данное действие предусмотрена административная ответственность до 10 тысяч рублей», — предупредили в ГИБДД.

В то же время представители ведомства уточнили, что ответственность людям, которые установили табличку, грозит только в том случае, если их личности будут установлены. В УМВД по Екатеринбургу пока от комментариев воздержались.

«Городом бесов» Екатеринбург назвал российский ведущий Владимир Соловьёв в эфире «Вести FM». Он также пообещал «приехать в Ёбург, чтобы гонять там чертей». На Соловьёва из-за слов о екатеринбуржцах-«бесах» подала жалобу в полицию жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец. Кроме того, по поводу скандальных высказываний телеведущего обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ известный екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.

Критика Соловьёва последовала после стихийных выступлений в защиту сквера около драмтеатра в Екатеринбурге, где планировали построить храм Святой Екатерины.