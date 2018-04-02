Свердловский омбудсмен заявила о своей поддержке идеи выборности мэра Екатеринбурга

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о своей поддержке идеи прямых выборов мэра Екатеринбурга. Имеются в виду выборы главы города по так называемому «типу Чернецкого», когда избираемый мэр не просто замыкает на себе руководство администрацией Екатеринбурга, но и является самостоятельной политической фигурой. Такие выборы существовали в столице Свердловской области до 2010 года.

«Я сторонник прямых выборов мэра. Нам нужен настоящий сильный мэр, который управлял бы городом и главами районов. Мне кажется, все вместе мы добьёмся своего», — сказала Мерзлякова во время беседы с корреспондентом Znak.com.

Омбудсмен также отметила, что «в том виде, в котором есть мэр сейчас, он не нужен». Система выборов главы Екатеринбурга была изменена под давлением команды губернатора Свердловской области Александра Мишарина. Теперь мэром номинально является председатель местной гордумы, который избирается всенародно. При этом всем административно-хозяйственным блоком занимается сити-менеджер, или глава администрации.

Сегодня в Екатеринбурге должен состояться митинг против отмены выборов главы города. Протестную акцию уже поддержали оппозиционный политик Ксения Собчак, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и начальник штаба Алексея Навального, бывший депутат гордумы Екатеринбурга Леонид Волков. Татьяна Мерзлякова собирается присутствовать на митинге в качестве наблюдателя.

Идея провести митинг появилась после того, как в свердловское Заксобрание был внесён законопроект, отменяющий прямые выборы главы Екатеринбурга. Согласно документу, главу города теперь будет выбирать местная дума из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава уральской столицы станет и руководителем городской администрации, а не председателем думы, как предусматривает действующая система власти. Этот документ уже одобрил профильный комитет регионального парламента. Предполагается, что окончательно он будет рассмотрен на заседании Заксобрания 3 апреля.