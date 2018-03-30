На митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга могут приехать Гудков и Собчак

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, депутат Совета депутатов Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, а также телеведущая Ксения Собчак могут принять участие в митинге против отмены выборов главы Екатеринбурга, который пройдёт 2 апреля, пишет Znak.com.

«Как я могу не приехать, если в прошлом созыве Госдумы я был автором законопроекта, возвращающего прямые выборы мэров во всех городах? Поэтому, конечно же, я всех буду призывать прийти на митинг. Это будет решение не только против жителей Екатеринбурга, но и против всех россиян, потому что по Конституции они имеют право избирать и быть избранными», — заявил Гудков.

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак поддержала митинг на своей странице в Twitter.

«Мы присоединяемся к митингу в Екатеринбурге и будем призывать своих сторонников выйти 2 апреля и защитить выборы мэра! Выборность — главная часть программы "123 трудных шага!"», — написала она.

Идея провести митинг появилась после того, как в свердловское Заксобрание был внесён законопроект, отменяющий прямые выборы главы Екатеринбурга. Согласно документу, главу города теперь будет выбирать местная дума из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава уральской столицы станет и руководителем городской администрации, а не председателем думы, как предусматривает действующая система власти. Этот документ уже одобрил профильный комитет регионального парламента. Предполагается, что окончательно он будет рассмотрен на заседании Заксобрания 3 апреля.