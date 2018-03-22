В Заксобрание Свердловской области внесён законопроект об отмене выборов мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс в Законодательное собрание Свердловской области законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга, со ссылкой на источник в региональном парламенте пишет Znak.com.

Согласно законопроекту, мэр Екатеринбурга будет избираться депутатами городской думы из числа кандидатов, представленных комиссией. При этом, по данным Znak.com, схема выборов депутатов гордумы останется прежней: 50% будут избираться по одномандатным округам, 50% — по партийным спискам. Ранее предполагалось, что схема изменится и только 25% будут избираться по спискам, а 75% станут одномандатниками.

Отмечается, что 27 марта законопроект должен пройти слушания на комиссии по законодательству, а к 3 апреля рассмотрен в трёх чтениях на заседании Заксобрания, после чего документ должен подписать губернатор Свердловской области. Кроме того, к 24 апреля дума Екатеринбурга должна будет объявить публичные слушания по изменениям в устав города. Все изменения должны быть приняты до конца мая, чтобы выборы в городскую думу 9 сентября прошли уже по новой схеме.

Последние выборы мэра Екатеринбурга осенью 2013 года выиграл Евгений Ройзман. В эфире «Дождя» Ройзман рассказал, что эту инициативу готовили уже давно и ждали, пока пройдут выборы президента России. Он считает, что это — «унизительная для Екатеринбурга ситуация», так как жители имеют право выбирать мэра, но «это не устраивало губернатора».

Согласно действующей системе, мэра Екатеринбурга выбирают горожане, он руководит городской думой, а городской администрацией руководит нанятый по конкурсу сити-менеджер. Ближайшие выборы мэра и депутатов гордумы должны пройти в 2018 году.

20 марта несколько депутатов Екатеринбургской гордумы предлагали написать обращение к коллегам из Заксобрания с просьбой не отменять прямые выборы главы города, однако им не хватило голосов, чтобы принять это решение. Депутат Госдумы Андрей Альшевских 21 марта заявил, что у него готов законопроект, возвращающий Екатеринбургу единого сильного мэра, как это было до 2009 года. Сам он внести документ в региональный парламент не может, но готов отдать право законодательной инициативы любому депутату Заксобрания.