Свердловский облсуд закрыл дело против екатеринбуржца, убитого СОБРом из-за обоев

Свердловский областной суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа Росгвардии по подозрению в краже четырёх рулонов обоев, пишет Znak.com.

На оглашении постановления было озвучено, что причиной закрытия стала смерть подозреваемого. В ходе следствия близкие родственники погибшего согласились с прекращением дела, сказал судья.

Также в определении сказано, что Таушанков страдал психическим расстройством и был в состоянии невменяемости. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, следствие присвоило ему гриф «совершенно секретно». Также суд постановил вернуть четыре рулона обоев продавцу.

Напомним, сотрудники Росгвардии застрелили Владимира Таушанкова 31 мая 2020 года при штурме квартиры в доме на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры молодого человека стал инцидент в магазине «Лео», который находится в 500 метрах от его дома. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый вынес из магазина четыре рулона обоев, не заплатив; стоит отметить, что видеозаписи, на которых виден сам инцидент, до сих пор не обнародованы.

Убитого обвиняли по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). При этом СК отказался возбуждать отдельное дело об убийстве молодого человека Росгвардией, в ведомстве заявили, что этот эпизод рассмотрят в рамках дела против Таушанкова.