Свердловский облсуд выпустил на свободу директора ритуальной фирмы в Нижнем Тагиле, обманувшего клиентов на несколько миллионов рублей

Свердловский областной суд пересмотрел приговор 39-летнему директору камнеобрабатывающей фирмы «Мемориал» Захарову А., от мошеннических действий которого пострадали 127 жителей Нижнего Тагила, а также заказчики из Верхней и Нижней Салды.

Напомним, 28 августа 2018 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила приговорил Захарова к трём годам колонии общего режима. Было установлено, что бизнесмен с 2015 года присвоил более трёх миллионов рублей клиентов, которые заказывали надгробные памятники для своих близких. Менеджеры компании сначала переносили сроки монтажа, а потом перестали отвечать на телефонные звонки. Полицией было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Как рассказала ИА «Все новости» начальник пресс-службы облсуда Екатерина Масленникова, ранее назначенное наказание снизили до двух лет условно. Ещё два года Захаров проведёт на испытательном сроке, во время которого должен будет возместить ущерб всем потерпевшим.