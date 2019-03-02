Свердловский облсуд выпустил на свободу директора ритуальной фирмы в Нижнем Тагиле, обманувшего клиентов на несколько миллионов рублей

Свердловский областной суд пересмотрел приговор 39-летнему директору камнеобрабатывающей фирмы «Мемориал» Захарову А., от мошеннических действий которого пострадали 127 жителей Нижнего Тагила, а также заказчики из Верхней и Нижней Салды.
Напомним, 28 августа 2018 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила приговорил Захарова к трём годам колонии общего режима. Было установлено, что бизнесмен с 2015 года присвоил более трёх миллионов рублей клиентов, которые заказывали надгробные памятники для своих близких. Менеджеры компании сначала переносили сроки монтажа, а потом перестали отвечать на телефонные звонки. Полицией было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Как рассказала ИА «Все новости» начальник пресс-службы облсуда Екатерина Масленникова, ранее назначенное наказание снизили до двух лет условно. Ещё два года Захаров проведёт на испытательном сроке, во время которого должен будет возместить ущерб всем потерпевшим.
«На момент возбуждения уголовного дела по части эпизодов не истёк срок действия договоров. По некоторым эпизодам работы были выполнены наполовину, в некоторых случаях у потерпевших были претензии к качеству выполнения работ. Все эти случаи подпадают под гражданско-правовые отношения, а не уголовные, но полицейские включили их в общий состав преступлений», — сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.