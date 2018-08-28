Директора ритуальной фирмы в Нижнем Тагиле приговорили к трём годам колонии за обман клиентов

Сегодня Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 37-летнему директору камнеобрабатывающей фирмы «Мемориал» Захарову А., от мошеннических действий которого пострадали 127 местных жителей, а также заказчики из Верхней и Нижней Салды. Установлено, что подсудимый с 2015 года присвоил более трёх миллионов рублей своих клиентов, которые заказывали надгробные памятники для своих близких. Менеджеры компании сначала переносили сроки монтажа, а потом перестали отвечать на телефонные звонки. Полицией было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«Судья Ленинского районного суда Станислав Татаренко признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших. Обвиняемого сотрудники полиции взяли под стражу прямо в зале суда. Он, вероятно, и сам догадывался о возможном исходе процесса, поэтому сразу принёс с собой необходимые ему вещи», — отметил начальник пресс-службы полицейского главка по Свердловской области Валерий Горелых.