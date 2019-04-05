Свердловский облсуд отказался повышать тариф на вывоз мусора для «Спецавтобазы»

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения иск ЕМУП «Спецавтобаза», требовавшего признать заниженными тарифы на вывоз мусора, установленные Региональной энергетической комиссией в конце 2018 года, пишет Znak.com.

Мотивировочная часть решения будет изготовлена только на следующей неделе, однако, по всей видимости, суд принял во внимание изложенные ответчиком и прокуратурой региона аргументы. Представитель прокуратуры утверждал, что РЭК полностью действовала в рамках своих полномочий: был отклонён аргумент «Спецавтобазы» о том, что в тариф не были включены затраты на покупку программного обеспечения и компьютеров, так как в действительности они были включены, хотя и с расчётом, что окупится эта покупка только на третий год их использования.

«Срок полезного использования компьютеров и программ больше года, у организации нет необходимости каждый год их приобретать», — объяснил представитель прокуратуры.

Затраты на ликвидацию свалок, которые «Спецавтобаза» хотела компенсировать за счёт тарифа, также не могли там учитываться, так как обязанность ликвидации свалок лежит на собственниках земель и не находится в компетенции регионального оператора. Заявление МУПа о том, что РЭК необоснованно снизила размер заработной платы ЕМУП «Спецавтобаза» с 63,1 млн рублей до 42 млн рублей было опровергнуто. По словам прокурора, РЭК руководствовалась размером ставки первого разряда, установленной тарифным соглашением предприятий ЖКХ Свердловской области на 2016–2019 годы, и при расчёте даже учитывала премии, что соответствует закону.

Решение Свердловского облсуда может быть обжаловано до 10 мая в Верховном суде РФ.

Изначально «Спецавтобаза» утверждала, что повышение тарифа, который в Екатеринбурге и так выше, чем в большинстве регионов РФ, будет незначительным — всего на 20 копеек в месяц. Однако в ходе вчерашнего заседания представитель РЭК назвал другую сумму — порядка 70 рублей за кубометр мусора сверху. С учётом того, что по нормативам житель многоквартирного дома в Екатеринбурге производит порядка 2,5 кубометра мусора в год, это бы вылилось в повышение годовой платы за вывоз мусора для него на 210 рублей, или 17,5 рубля ежемесячно. Сейчас тариф в пересчёте на одного человека составляет 146 рублей 12 копеек в месяц.