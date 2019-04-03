«Спецавтобаза» подала в суд с требованием увеличить тариф на вывоз мусора из Екатеринбурга

ЕМУП «Спецавтобаза» подала в Свердловский областной суд иск против Региональной энергетической комиссии с требованием увеличить тариф на вывоз мусора из Восточной зоны, в которую входит и Екатеринбург, сообщает пресс-служба компании. Слушания пройдут завтра в 10:30.

Как объяснили на муниципальном предприятии, регионального оператора не устроило то, как РЭК посчитал расходы на вывоз мусора при установлении тарифа в декабре прошлого года.

«Мы полагаем, что при установлении тарифа РЭК Свердловской области необоснованно не была учтена часть расходов, которые вынуждено нести предприятие для качественного оказания услуги по обращению с ТКО в рамках национального проекта "Экология"», — заявили в пресс-службе «Спецавтобазы».

В компании отмечают, что суд истребует всё тарифное дело и сможет проверить корректность утверждённого тарифа. При этом последнее понижение тарифа, произошедшее за счёт заморозки ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, оператор не оспаривает. С 1 апреля тариф в пересчёте на одного человека должен составлять 146 рублей 12 копеек в месяц — на 2 рубля 50 копеек меньше, чем было установлено в начале года.