Свердловский Госжилстройнадзор будет добиваться банкротства застройщика ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле

Госжилстройнадзор по Свердловской области планирует инициировать процедуру банкротства ООО «СУ-1», застройщика ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле, в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на официальный ответ ведомства, данный обманутым дольщикам.

Напомним, в августе 2019 года прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения прав дольщиков при строительстве жилого дома № 2 ЖК «Тимирязевский». Установлено, что должностными лицами из числа руководителей ООО «СУ-1» совершено хищение денежных средств 29 участников долевого строительства на общую сумму не менее 8,8 млн рублей. После этого следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Позже было установлено, что аналогичную сумму вывели и при возведении первого дома. Тогда застройщику дали срок до середины октября и до 1 ноября отчитаться о расходовании средств дольщиков каждого дома. За невыполнение предписаний компания была привлечена к административной ответственности.

«У нас сейчас много вопросов по сохранности имущества практически достроенного первого дома. Два дня назад во время ураганного ветра был разрушен плохо закреплённый строительный забор, сейчас есть свободный доступ на объект. Уже появились разбитые окна и разрушения. Кроме того, нам известно, что другие нижнетагильские застройщики готовы зайти на объект и достроить жильё, но пока на уровне властей вопрос не двигается с мёртвой точки», — рассказал изданию один из активистов инициативной группы обманутых дольщиков ЖК «Тимирязевский».

На прошлой неделе указом губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области был создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, куда в числе прочих пострадавших попали обманутые дольщики ЖК «Тимирязевский».