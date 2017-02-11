Свердловский омбудсмен попросила депутатов разобраться с закредитованностью жителей
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сегодня попросила депутатов законодательного собрания срочно приступить к решению проблемы закредитованности населения. По словам чиновницы, ситуация требует немедленных мер.
«Люди перестали думать. В нашем регионе есть люди, на которых числится по 21 займу разного рода. Нужно ставить барьеры. Люди берут кредит, едва получив смс-рассылку от кредитных учреждений. Если я пошла на критику людей, значит, вопрос действительно стоит внимания», – цитирует Мерзлякову Just Media.
Омбудсмен подчеркнула, что на уровне Федерации вопрос обсуждается, особенно в свете ситуаций с коллекторами, но на уровне региона также стоит вырабатывать собственные решения по проблеме.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: Znak.com