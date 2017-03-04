Свердловские власти не пустят самовыдвиженцев на выборы губернатора

Свердловские власти считают «нецелесообразным» предложение депутата Госдумы Андрея Альшевских разрешить кандидатам-самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах. Об этом парламентарию сообщил первый замруководителя администрации главы региона Вадим Дубичев. Ответ чиновника депутат выложил на своей странице в Facebook.

«В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области правом выдвижения кандидатов на выборах губернатора обладают политические партии. Выдвижение партиями кандидатов не предполагает сбора подписей избирателей, но ставит обязательным условием сбор подписей в поддержку выдвижения со стороны глав и депутатов органов местного самоуправления Свердловской области. Тем самым на законодательной основе реализован принцип установления взаимной ответственности между потенциальным главой субъекта РФ и местными органами власти. Изменение данных принципов считаю нецелесообразным», – говорится в ответе Дубичева на депутатский запрос.

В администрации губернатора также напомнили, что сегодня в РФ официально зарегистрировано 75 политических партий, 62 из которых имеют представительства в Свердловской области, и это количество «в полной мере обеспечивает проведение конкурентных, открытых и легитимных выборов». По мнению Андрея Альшевских, на самом деле областные власти не смогли привести против участия самовыдвиженцев в выборах свердловского губернатора весомых аргументов.

«Например, Дубичев пишет, что основой политической системы являются партии. Я же считаю, что желание гражданина быть избранным в органы власти первостепенно. Почему он должен договариваться с партией, чтобы его выдвинули? Получается, что конкурентных, открытых и легитимных выборов губернатора Свердловской области на горизонте не видно», – отмечает Альшевских.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области должны состояться 10 сентября 2017 года, праймериз «Единой России» – в мае, когда истекают и полномочия Евгения Куйвашева. Партии официально о поддержке какого-либо кандидата ещё не объявляли.

Агентство новостей «Между строк»