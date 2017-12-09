Свердловские единороссы исключили из политсовета экс-главу ГГО Николая Кулиша

Свердловские единороссы сегодня на конференции исключили из политсовета регионального отделения партии в рамках ежегодной ротации руководящих органов девять человек, в том числе бывшего главу Горноуральского городского округа Николая Кулиша, пишет Znak.com. Помимо Кулиша, из политсовета выбыли министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин, директор «Ураласбеста» Юрий Козлов, представлявшая организацию «Молодые патриоты» Татьяна Никонова, а также бывшие секретари местных ячеек партии Сергей Бургаев, Александр Ковалёв, Виктор Лачимов, Владимир Рябцун и Олег Телятников.

Выбывших заменили первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, лидер фракции «Единая Россия» в думе Первоуральска Наталья Воробьёва и руководитель координационного совета местных отделений партии в Екатеринбурге Михаил Клименко. На последнего возложена ответственность за грядущие выборы в думу уральской столицы. Также в политсовет были включены секретари Байкаловского и Красноуральского отделений ЕР Ольга Емельянова и Юрий Мурзаев, председатель молодёжного парламента региона Артём Николаев, председатель думы Тавды Дмитрий Нохрин, координатор проекта «Региональная промышленная карта» Вероника Пиджакова и глава Полевского Константин Поспелов.

Делегаты конференции Свердловского регионального отделения «Единой России» сегодня также исключили из состава своей контрольно-ревизионной комиссии Андрея Серикова, пишет Ura.ru. Ранее он был снят с поста заместителя председателя КРК, его членство в партии приостановлено. Сериков приобрёл известность в декабре 2016 года. На отчётно-выборной конференции СРО он стал единственным «техническим» конкурентом лидера областного отделения Виктора Шептия в борьбе за пост секретаря политсовета. В ходе тайного голосования он набрал 59 голосов, Шептий — 169.

На конференции был заслушан отчёт об итогах деятельности партотделения в 2017 году, выбраны делегаты на очередной съезд «Единой России».

Напомним, ранее ежегодная ротация кадров была проведена в политсовете Нижнетагильского отделения ЕР. Тогда из него исключили бывшего председателя местной гордумы Александра Маслова. Сейчас он является членом регионального политсовета ЕР.